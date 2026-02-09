Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Kjartan Kjartansson skrifar 9. febrúar 2026 11:28 Róstursamt hefur verið í Háskólanum á Biförst undanfarna mánuði. Vísir/Vilhelm Stjórnendur Háskólans á Bifröst eru sagðir hafa beitt einstaka nemendur „ótilhlýðilegum“ þrýstingi til þess að styðja Margréti Jónsdóttur Njarðvík í yfirlýsingu stjórnar nemendafélags skólans. Hún vill að stjórn skólans skerist í leikinn. Spenna hefur ríkt innan veggja Háskólans á Bifröst vegna siðanefndarmáls gegn þremur kennurum sem Margrét rektor hóf í nóvember. Félag akademískra starfsmanna við Bifröst lýsti vantrausti á rektor, rannsóknarstjóra og forseta viðskiptadeildar vegna þess. Siðanefndin hreinsaði kennarana um sökum um að hafa verið ranglega skráðir meðhöfundar að fræðigreinum á föstudag. Stjórn Nemendafélags Háskólans á Bifröst segist nú hafa öruggar upplýsingar um að stjórnendur, sem hún nefnir ekki á nafn, hafi haft samband við einstaka nemendur og beitt þá ótilhlýðilegum þrýstingi í þeim tilgangi að tryggja rektor stuðning. „Slík vinnubrögð eru með öllu óásættanleg,“ segir í yfirlýsingu stjórnar nemendafélagsins. Stjórnin grípi tafarlaust inn í Stjórn nemendafélagsins segir stjórnendur háskólans ekki eiga að nýta stöðu sína til þess að þrýsta á nemendur og hafa þannig áhrif á sjálfstæða skoðanamyndun þeirra. „Við lítum á þessi brot alvarlegum augum. Í ljósi þessa krefst Nemendafélagið þess að stjórn Háskólans á Bifröst grípi tafarlaust inn í, tryggi vinnufrið nemenda og stöðvi þessa aðför að tjáningarfrelsi innan skólans.“ Háskólinn sendi fjölmiðlum yfirlýsingu stjórnar skólans í morgun þar sem fram kom að stjórnin gerði engar athugasemdir við störf rektors eða tveggja stjórnenda sem áttu þátt í siðanefndarmálinu. Það gæti ekki talist „aðför“ að vísa máli til siðanefndar. Virðist stjórnin þar vísa til harðrar gagnrýni akademísks starfsfólks háskólans við siðanefndarmálinu. Margrét rektor hefur ekki viljað veita fréttastofu viðtal síðustu vikur. Hún sagði við Ríkisútvarpið á föstudag að niðurstaða siðanefndarinnar væri afskaplega góð fyrir alla aðila. „Hún er sú besta sem við gátum fengið, því allir vinna þegar enginn tapar,“ sagði rektorinn sem starfsmenn lýstu vantrausti á. Einn kennaranna þriggja sem var vísað til siðanefndar var rekinn í sömu viku og honum var sagt frá ásökununum í nóvember. Það var á þeim forsendum að hann hefði gerst sekur um trúnaðarbrot með því að kenna áfanga við Háskólann á Akureyri. Deilur í Háskólanum á Bifröst Háskólar Skóla- og menntamál Mest lesið Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Erlent Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Innlent Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Innlent Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Innlent „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Innlent Fleiri fréttir Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Sjá meira