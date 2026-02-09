Innlent

Saka stjórn­endur um að þrýsta á nem­endur að styðja rektor

Kjartan Kjartansson skrifar
Róstursamt hefur verið í Háskólanum á Biförst undanfarna mánuði.
Stjórnendur Háskólans á Bifröst eru sagðir hafa beitt einstaka nemendur „ótilhlýðilegum“ þrýstingi til þess að styðja Margréti Jónsdóttur Njarðvík í yfirlýsingu stjórnar nemendafélags skólans. Hún vill að stjórn skólans skerist í leikinn.

Spenna hefur ríkt innan veggja Háskólans á Bifröst vegna siðanefndarmáls gegn þremur kennurum sem Margrét rektor hóf í nóvember. Félag akademískra starfsmanna við Bifröst lýsti vantrausti á rektor, rannsóknarstjóra og forseta viðskiptadeildar vegna þess.

Siðanefndin hreinsaði kennarana um sökum um að hafa verið ranglega skráðir meðhöfundar að fræðigreinum á föstudag.

Stjórn Nemendafélags Háskólans á Bifröst segist nú hafa öruggar upplýsingar um að stjórnendur, sem hún nefnir ekki á nafn, hafi haft samband við einstaka nemendur og beitt þá ótilhlýðilegum þrýstingi í þeim tilgangi að tryggja rektor stuðning.

„Slík vinnubrögð eru með öllu óásættanleg,“ segir í yfirlýsingu stjórnar nemendafélagsins.

Stjórnin grípi tafarlaust inn í

Stjórn nemendafélagsins segir stjórnendur háskólans ekki eiga að nýta stöðu sína til þess að þrýsta á nemendur og hafa þannig áhrif á sjálfstæða skoðanamyndun þeirra.

„Við lítum á þessi brot alvarlegum augum. Í ljósi þessa krefst Nemendafélagið þess að stjórn Háskólans á Bifröst grípi tafarlaust inn í, tryggi vinnufrið nemenda og stöðvi þessa aðför að tjáningarfrelsi innan skólans.“

Háskólinn sendi fjölmiðlum yfirlýsingu stjórnar skólans í morgun þar sem fram kom að stjórnin gerði engar athugasemdir við störf rektors eða tveggja stjórnenda sem áttu þátt í siðanefndarmálinu. 

Það gæti ekki talist „aðför“ að vísa máli til siðanefndar. Virðist stjórnin þar vísa til harðrar gagnrýni akademísks starfsfólks háskólans við siðanefndarmálinu.

Margrét rektor hefur ekki viljað veita fréttastofu viðtal síðustu vikur. Hún sagði við Ríkisútvarpið á föstudag að niðurstaða siðanefndarinnar væri afskaplega góð fyrir alla aðila.

„Hún er sú besta sem við gátum fengið, því allir vinna þegar enginn tapar,“ sagði rektorinn sem starfsmenn lýstu vantrausti á.

Einn kennaranna þriggja sem var vísað til siðanefndar var rekinn í sömu viku og honum var sagt frá ásökununum í nóvember. Það var á þeim forsendum að hann hefði gerst sekur um trúnaðarbrot með því að kenna áfanga við Háskólann á Akureyri.

