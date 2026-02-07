Innlent

Þor­valdur og Hall­dór með Einari og Magneu í Fram­sókn

Lovísa Arnardóttir skrifar
Frambjóðendur Framsóknar í Reykjavík
Frambjóðendur Framsóknar í Reykjavík Aðsend

Búið er að velja þau fjögur sem skipa fjögur efstu sætin á lista Framsóknarflokksins í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningum í vor.  Þorvaldur Daníelsson framkvæmdastjóri Hjólakrafts skipar þriðja sætið og Halldór Bachmann kynningarstjóri Almenna lífeyrissjóðsins það fjórða.

Einar Þorsteinsson, oddviti og fyrrverandi borgarstjóri, og Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, voru áður sjálfkjörin í fyrsta og annað sæti listans.

„Ég er þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt með því að fela mér að leiða lista Framsóknar í kosningunum í vor. Við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili að við erum í stjórnmálum til að ná árangri fyrir borgarbúa. Stjórnmál snúast um verkefnin en ekki valdastólana og við höfum séð á þessu kjörtímabili hvaða flokkar eru ekki til í þær nauðsynlegu breytingar sem íbúar kalla eftir,“ segir Einar Þorsteinsson í tilkynningunni.

Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum segir að fullt hafi verið út úr húsi á fundi flokksins í dag. Þar hafi farið fram bindandi kosning í fjögur efstu sæti á framboðslista Framsóknar í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor.

Kjörstjórn tekur nú við því verkefni að stilla upp frambjóðendum í önnur sæti listans. Listinn verður borinn upp til samþykktar þann 28. febrúar samkvæmt tilkynningu.

Framsóknarflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið