Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Lovísa Arnardóttir skrifar 7. febrúar 2026 17:57 Frambjóðendur Framsóknar í Reykjavík Aðsend Búið er að velja þau fjögur sem skipa fjögur efstu sætin á lista Framsóknarflokksins í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningum í vor. Þorvaldur Daníelsson framkvæmdastjóri Hjólakrafts skipar þriðja sætið og Halldór Bachmann kynningarstjóri Almenna lífeyrissjóðsins það fjórða. Einar Þorsteinsson, oddviti og fyrrverandi borgarstjóri, og Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, voru áður sjálfkjörin í fyrsta og annað sæti listans. „Ég er þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt með því að fela mér að leiða lista Framsóknar í kosningunum í vor. Við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili að við erum í stjórnmálum til að ná árangri fyrir borgarbúa. Stjórnmál snúast um verkefnin en ekki valdastólana og við höfum séð á þessu kjörtímabili hvaða flokkar eru ekki til í þær nauðsynlegu breytingar sem íbúar kalla eftir," segir Einar Þorsteinsson í tilkynningunni. Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum segir að fullt hafi verið út úr húsi á fundi flokksins í dag. Þar hafi farið fram bindandi kosning í fjögur efstu sæti á framboðslista Framsóknar í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Kjörstjórn tekur nú við því verkefni að stilla upp frambjóðendum í önnur sæti listans. Listinn verður borinn upp til samþykktar þann 28. febrúar samkvæmt tilkynningu. Framsóknarflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík