Donald Trump Bandaríkjaforseti segist ekki hafa horft á allt myndskeiðið sem hann deildi á samfélagsmiðlum í gær en í lok þess eru andlit fyrrum forsetahjónanna Barack og Michelle Obama sett á líkama apa. Hann sjálfur hafi því ekki gert nein mistök. Myndskeiðinu hefur verið eytt af samfélagsmiðli hans.
Í gær birti Trump yfir mínútu langt myndskeið á Truth Social, samfélagsmiðlinum sínum, þar sem því er haldið fram að kosningasvindl hafi átt sér stað í forsetakosningunum árið 2020 þegar Trump laut í lægra haldi fyrir Joe Biden, fulltrúa Demókrataflokksins. Lagið Inni í skógi (e. The Lion Sleeps Tonight) er spilað undir.
Að líkja þeldökku fólki við apa er algengt tungutak og myndmál rasista.
Aðspurður hvort hann myndi biðjast afsökunar á birtingu myndskeiðsins sagðist forsetinn ekki hafa gert mistök. Hann sagðist einungis hafa séð byrjunina á myndskeiðinu áður en það var birt af starfsmanni hans og vissi því ekki að myndin af Obama-hjónunum væri í lok myndskeiðsins.
„Ég horfi á nokkur þúsund hluti,“ sagði forsetinn og sagðist styðja skilaboðin um kosningasvindl. Ef starfsfólk hans hefði horft á allt myndskeiðið hefðu þau ábyggilega ekki deilt myndskeiðinu.
„Við tókum það út um leið og við uppgötvuðum það.“
Fyrst um sinn viðurkenndu starfsmenn Hvíta hússins ekki að um mistök væru að ræða og sögðu gagnrýnendum að „hætta þessari fölsku hneykslun“.
Karoline Leavitt, talskona Hvíta hússins, sagði við BBC að um væri að ræða grín af netinu þar sem forsetinn er látinn líta út fyrir að vera konungur frumskógarins og demókratarnir séu persónur úr kvikmyndinni Konungur ljónanna. Í myndskeiðinu var andlit Trumps sett á líkama ljóns.
Myndskeiðinu hefur nú verið eytt. Starfsmaður Hvíta hússins sagði að annar starfsmaður hefði „ranglega“ birt myndskeiðið.
Trump hefur hlotið töluverða gagnrýni fyrir birtinguna en samflokksmaður hans og þingmaður, Tim Scott, sagði að myndskeiðið væri eitt það kynþáttafordómafyllsta sem hann hefði séð frá Hvíta húsinu samkvæmt BBC. Fleiri þingmenn Repúblikanaflokksins tóku undir orð Scott.
Andlit annarra fulltrúa demókrata voru sett á dýr í myndskeiðinu, til að mynda Alexandria Ocasio-Cortez, fulltrúi í New York-fylki, Zohran Mamdani, borgarstjóri New York, og Hillary Clinton, fyrrverandi forsetaframbjóðandi. Andlit Joe Biden, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, hefur einnig verið sett á andlit apa sem borðar banana.
Er þessi orð eru rituð hafa Obama-hjónin ekki tjáð sig um myndskeiðið.