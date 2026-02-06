Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Eiður Þór Árnason skrifar 6. febrúar 2026 21:32 Hákon krónprins Noregs og Mette-Marit krónprinsessa á Nóbelsverðlaunaviðburði í Osló árið 2024. EPa//STIAN LYSBERG SOLUM „Við skiljum þau sterku viðbrögð sem fólk hefur sýnt vegna þess sem fram hefur komið síðustu daga.“ Svona hefst ný yfirlýsing frá norsku konungsfjölskyldunni en styr hefur staðið um krónprinsessuna Mette-Marit eftir að skjöl vörpuðu ljósi á samskipti hennar við Jeffrey Epstein eftir að hann varð dæmdur fyrir kynferðisafbrot. Mette-Marit er sögð vilja greina betur frá því hvað átti sér stað og útskýra sína hlið mála en sé ókleift að gera það þessa stundina. „Krónprinsessan er í mjög krefjandi stöðu. Hún væntir skilnings á því að hún þurfi tíma til að ná áttum.“ Í yfirlýsingunni er hún sögð fordæma harðlega misnotkunartilburði Epsteins og glæpsamlegt athæfi hans. „Henni þykir mjög leitt að hafa ekki áttað sig fyrr á því hvers konar maður hann var.“ Sér eftir því að hafa sett konungshjónin í erfiða stöðu „Ég sé mikið eftir vináttu minni við Jeffrey Epstein. Það er mikilvægt fyrir mig að biðja alla þá sem ég hef valdið vonbrigðum afsökunar. Sumt af því sem fram kemur í skilaboðunum milli mín og Epsteins endurspeglar ekki þá manneskju sem ég vil vera. Ég biðst einnig afsökunar á þeirri stöðu sem ég hef sett konungsfjölskylduna í, sérstaklega konunginn og drottninguna,“ er að lokum haft eftir Mette-Marit. Mette-Marit hefur áður beðist afsökunar á tengslum sínum við Epstein en skjöl sem birt voru fyrir um viku sýna að hún hafi átt í samskiptum við hann lengur en hún hafði áður gefið út. Þá hefur hún viðurkennt að hafa dvalið á heimili Epsteins á Palm Beach í Flórída árið 2016. Norska konungsfjölskyldan hafði áður gefið út að Mette-Marit hefði hætt samskiptum við hann árið 2013. Nafn hennar birtist nokkur hundruð sinnum í Epstein-skjölunum svokölluðu. Sagði París henta vel til framhjáhalds Tölvupóstssamskipti milli Epsteins og Mette-Marit sýna að þau hafi gjarnan boðið hvort öðru í hádegisverð, kaffi og jafnvel verslunarferðir. Þá kemur enn fremur fram í póstsamskiptunum hennar við aðstoðarmann Epsteins að hún hafi planað að gista í lúxussloti kynferðisbrotamannsins í Palm Beach árið 2013. Þegar þarna var komið við sögu hafði Epstein þegar játað að sök um að hafa selt ólögráða stúlkur í vændi árið 2008. Árið 2012 áttu þau meðal annars samræður um yfirstandandi „brúðarveiðar“ Epsteins í Parísarborg. Hann var þá dæmdur kynferðisafbrotamaður. „París hentar vel til framhjáhalds. Skandinavar eru betra brúðarefni,“ skrifaði krónprinsessan norska meðal annars. Hún hefur áður sagst sjá eftir samskiptum sínum við Epstein, hún hafi sýnt af sér slæma dómgreind og finnist þetta mál allt hið pínlegasta. Síðast í dag vakti gömul ljósmynd af Mette-Marit með Ghislaine Maxwell, fyrrverandi aðstoðarkonu og um tíma kærustu Jeffreys Epstein, og Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú Íslands, athygli í norskum fjölmiðlum. Umfangsmikið gagnasafn Epstein-skjölin innihalda öll þau gögn sem bandarísk dómsmálayfirvöld hafa aflað í gegnum árin vegna rannsókna sem tengjast brotum kynferðisbrotamannsins Jeffreys Epstein og annarra sem honum tengjast, eins og Ghislane Maxwell, fyrrverandi kærustu hans og aðstoðarkonu til langs tíma. Meðal annars er um að ræða tölvupósta Epsteins og önnur skilaboð, skrár sem fundust í tölvum hans á borð við myndir sem hann hafði sótt á netið og ýmislegt annað. Það að nafn einhvers komi fram í skjölunum þarf ekki að þýða að viðkomandi hafi verið grunaður um að hafa brotið af sér á einhvern hátt. Mál Jeffrey Epstein Noregur Kóngafólk Tengdar fréttir Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Norskir fjölmiðlar hafa í morgun birt myndir af Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú Íslands, með þeim Mette-Marit, norskri krónprinsessu, og Ghislaine Maxwell, fyrrverandi aðstoðarkonu og um tíma kærustu Jeffreys Epstein. 6. febrúar 2026 11:34 „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ spyr fréttastjóri hjá Aftenposten í samnefndri grein sem birtist í dag. Birting tölvupóstasamskipta hennar og barnaníðingsins Jeffrey Epstein á dögunum bætir gráu ofan á svart hvað stöðu hennar innan konungsfjölskyldunnar varðar. 1. febrúar 2026 18:30 Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein Norska krónprinsessan Mette-Marit viðurkennir að hafa dvalið á heimili Jeffreys Epstein í Palm Beach árið 2016. Hún biðst afsökunar á tengslum sínum við kynferðisafbrotamanninn alræmda en hún er nefnd á nafn nokkur hundruð sinnum í Epstein-skjölunum svokölluðu. Konungur Dana er einnig nefndur í skjölunum og prinsessa Svíþjóðar. 31. janúar 2026 13:46 Mest lesið Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Innlent Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Valgarð Már er látinn Innlent Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Innlent Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Erlent Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Innlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Fleiri fréttir Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Segir brýnt að semja um áframhaldandi fækkun kjarnavopna Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Segist sjá eftir hverri mínútu með Epstein Skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Einungis einn herforingi eftir í miðstjórn kínverska hersins Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Sjá meira