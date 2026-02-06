Erlent

Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum

Eiður Þór Árnason skrifar
Hákon krónprins Noregs og Mette-Marit krónprinsessa á Nóbelsverðlaunaviðburði í Osló árið 2024.
Hákon krónprins Noregs og Mette-Marit krónprinsessa á Nóbelsverðlaunaviðburði í Osló árið 2024. EPa//STIAN LYSBERG SOLUM

„Við skiljum þau sterku viðbrögð sem fólk hefur sýnt vegna þess sem fram hefur komið síðustu daga.“ Svona hefst ný yfirlýsing frá norsku konungsfjölskyldunni en styr hefur staðið um krónprinsessuna Mette-Marit eftir að skjöl vörpuðu ljósi á samskipti hennar við Jeffrey Epstein eftir að hann varð dæmdur fyrir kynferðisafbrot.

Mette-Marit er sögð vilja greina betur frá því hvað átti sér stað og útskýra sína hlið mála en sé ókleift að gera það þessa stundina. „Krónprinsessan er í mjög krefjandi stöðu. Hún væntir skilnings á því að hún þurfi tíma til að ná áttum.“

Í yfirlýsingunni er hún sögð fordæma harðlega misnotkunartilburði Epsteins og glæpsamlegt athæfi hans. „Henni þykir mjög leitt að hafa ekki áttað sig fyrr á því hvers konar maður hann var.“

Sér eftir því að hafa sett konungshjónin í erfiða stöðu

„Ég sé mikið eftir vináttu minni við Jeffrey Epstein. Það er mikilvægt fyrir mig að biðja alla þá sem ég hef valdið vonbrigðum afsökunar. Sumt af því sem fram kemur í skilaboðunum milli mín og Epsteins endurspeglar ekki þá manneskju sem ég vil vera. Ég biðst einnig afsökunar á þeirri stöðu sem ég hef sett konungsfjölskylduna í, sérstaklega konunginn og drottninguna,“ er að lokum haft eftir Mette-Marit.

Mette-Marit hefur áður beðist afsökunar á tengslum sínum við Epstein en skjöl sem birt voru fyrir um viku sýna að hún hafi átt í samskiptum við hann lengur en hún hafði áður gefið út. 

Þá hefur hún viðurkennt að hafa dvalið á heimili Epsteins á Palm Beach í Flórída árið 2016. Norska konungsfjölskyldan hafði áður gefið út að Mette-Marit hefði hætt samskiptum við hann árið 2013. Nafn hennar birtist nokkur hundruð sinnum í Epstein-skjölunum svokölluðu.

Sagði París henta vel til framhjáhalds

Tölvupóstssamskipti milli Epsteins og Mette-Marit sýna að þau hafi gjarnan boðið hvort öðru í hádegisverð, kaffi og jafnvel verslunarferðir. Þá kemur enn fremur fram í póstsamskiptunum hennar við aðstoðarmann Epsteins að hún hafi planað að gista í lúxussloti kynferðisbrotamannsins í Palm Beach árið 2013. Þegar þarna var komið við sögu hafði Epstein þegar játað að sök um að hafa selt ólögráða stúlkur í vændi árið 2008.

Árið 2012 áttu þau meðal annars samræður um yfirstandandi „brúðarveiðar“ Epsteins í Parísarborg. Hann var þá dæmdur kynferðisafbrotamaður.

„París hentar vel til framhjáhalds. Skandinavar eru betra brúðarefni,“ skrifaði krónprinsessan norska meðal annars.

Hún hefur áður sagst sjá eftir samskiptum sínum við Epstein, hún hafi sýnt af sér slæma dómgreind og finnist þetta mál allt hið pínlegasta.

Síðast í dag vakti gömul ljósmynd af Mette-Marit með Ghislaine Maxwell, fyrrverandi aðstoðarkonu og um tíma kærustu Jeffreys Epstein, og Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú Íslands, athygli í norskum fjölmiðlum.

Umfangsmikið gagnasafn

Epstein-skjölin innihalda öll þau gögn sem bandarísk dómsmálayfirvöld hafa aflað í gegnum árin vegna rannsókna sem tengjast brotum kynferðisbrotamannsins Jeffreys Epstein og annarra sem honum tengjast, eins og Ghislane Maxwell, fyrrverandi kærustu hans og aðstoðarkonu til langs tíma.

Meðal annars er um að ræða tölvupósta Epsteins og önnur skilaboð, skrár sem fundust í tölvum hans á borð við myndir sem hann hafði sótt á netið og ýmislegt annað. Það að nafn einhvers komi fram í skjölunum þarf ekki að þýða að viðkomandi hafi verið grunaður um að hafa brotið af sér á einhvern hátt.

Mál Jeffrey Epstein Noregur Kóngafólk

