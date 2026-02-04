Segist sjá eftir hverri mínútu með Epstein Samúel Karl Ólason skrifar 4. febrúar 2026 15:38 Bill Gates segist hafa snætt nokkrum sinnum með Jeffrey Epstein og að markmiðið hafi verið að afla peninga til góðgerðarmála. AP/Evan Vucci Bandaríski auðjöfurinn og mannvinurinn Bill Gates segist sjá eftir hverri mínútu sem hann varði með auðjöfrinum og barnaníðingnum látna, Jeffrey Epstein. Hann segir kolrangt að hann hafi notað Epstein til að hafa mök við konur og hafi smitast af kynsjúkdómi. Það sé þvæla og Gates segist ekki vita hvað Epstein gekk til með því að skrifa það niður í tölvupósta sem hann sendi aldrei út. Í viðtali við 9News í Ástralíu sagðist Gates hafa kynnst Epstein árið 2011, sem er tiltölulega stuttu eftir að hann lauk afplánun í kjölfar umdeilds samkomulags þar sem hann játaði að hafa haft mök við ólögráða stúlku. Sjá einnig: Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Gates sagðist hafa snætt nokkrum sinnum með Epstein á næstu þremur árum en hann hafi aldrei heimsótt einkaeyju hans eða haft mök við einhverjar konur. „Áherslan var alltaf sú, að hann þekkti mikið af mjög auðugu fólki og hann sagðist geta fengið það til að gefa peninga til alþjóðaheilbrigðismála,“ sagði Gates. Hann bætti við að eftir á hyggja væri ljóst að slíkt hefði aldrei orðið. Sjá einnig: Auðgaðist ævintýralega á svikum og prettum „Það var heimskulegt af mér að verja tíma með honum. Ég er einn fjölmargra sem sjá eftir því að hafa nokkurn tímann kynnst honum.“ Sendi sjálfum sér tvo pósta um Gates Í Epstein-skjölunum má finna póst sem Epstein virðist hafa sent sjálfum sér en hann er skrifaður eins og uppsagnarbréf, þar sem Epstein segist vera að hætta störfum hjá góðgerðasjóði Bill og Melindu Gates, þáverandi eiginkonu auðjöfursins. Pósturinn var skrifaður í júlí 2013. Þar skrifar Epstein að hann hafi hjálpað Gates að verða sér úti um lyf vegna sjúkdóms sem hann hafi fengið eftir að hafa haft mök við rússneskar stúlkur. Epstein skrifar einnig að hann hafi hjálpað Gates að hafa mök við giftar konur og fleira. Hinn tölvupóstinn skrifar Epstein þann sama dag, í júlí 2013. Pósturinn hefst á orðunum „Kæri Bill“ og segist Epstein ekki trúa því að Gates hafi bundið enda á vinskap þeirra sem hafi myndast á undangengnum sex árum. Epstein kvartar í póstinum yfir því að vera kastað til hliðar og varpar fram ýmsum ásökunum í garð Gates, eins og þeirri að Gates hafi fengið hann til að hjálpa sér vegna kynsjúkdóms og að lauma sýklalyfjum til Melindu Gates. Epstein bendir á að aðstoðarmaður Gates hefði kvartað við sig yfir „siðferðislega óviðeigandi“ lifnaðarháttum Epsteins. Eins og fyrri póstinn, sendi Epstein hann á sjálfan sig. Í viðtalinu við 9News segir Gates að ekki standi steinn yfir steini í þessum póstum. Hann segist ekki vita hvað Epstein hafi gengið til og hvort hann hafi áætlað sér að nota póstana til að veitast að sér á einhvern hátt. Allt viðtalið við Gates má finna hér. Styttri útgáfu þar sem fjallað er sérstaklega um Epstein má sjá í spilaranum hér að neðan. 