Valgarð Már Jakobsson, fyrrverandi skólameistari og kennari, er látinn 54 ára að aldri. Greint er frá andlátinu á vef Kvennaskólans en Valgarð lést eftir erfið veikindi.
Valgarð starfaði lengi við Framhaldsskólann í Mosfellsbæ eða allt frá stofnárinu 2009 til ársins 2025. Hann var tvisvar sinnum skipaður skólameistari við skólann tímabundið og var svo skipaður skólameistari árið 2024.
„Valgarð hafði ákveðið að snúa sér að kennslu í stærðfræði sem átti hug hans. Við í Kvennaskólanum vorum afar glöð að fá Valgarð til starfa á síðasta ári og því var það mikill missir þegar hann þurfti að hverfa frá vegna erfiðra veikinda. Við í Kvennaskólanum vottum fjölskyldu og vinum Valgarðs okkar innilegustu samúð. Minningin lifir um góðan dreng,“ segir á vef Kvennaskólans.
Valgarð sinnti mörgum hlutverkum í skólamálum svo sem aðstoðarskólameistara, áfangastjóra, sviðsstjóra auk þess að kenna bæði stærðfræði og líffræði. Þá sinnti hann ýmsum ábyrgðarhlutverkum.
Valgarð starfaði einnig sem varaformaður fræðslunefndar Mosfellsbæjar og varamaður í skipulagsnefnd á árunum 2018–2022. Áður starfaði Valgarð hjá Mími ásamt því að hafa starfað sem húsasmiður.