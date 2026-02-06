Birgir Örn Guðjónsson, deildarstjóri hjá Barna- og fjölskyldustofu, sem betur er þekktur sem Biggi lögga þá er hann starfaði í lögreglunni hefur staðið í prófkjörsbaráttu en hann vill leiða Viðreisn í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningum í vor. Nú er reynt að bregða fyrir hann fæti með lygasögu um ofbeldi.
Birgir segist í samtali við Vísi vera hálf orðlaus eftir að þetta kom upp og hann átti erfitt með svefn í nótt vegna þessa. En gerðar hafa verið tilraunir til þess að hafa áhrif á framboð hans með því sem Biggi segir fáránlegar og meiðandi lygar.
„Í gær tók steininn úr þegar ég var skyndilega boðaður á fund ritara flokksins og borin var undir mig saga um viðbjóðslegt ofbeldi sem ég átti að hafa beitt ákveðna manneskju. Þetta átti að vera umtalað,“ segir Biggi í færslu á Facebook-síðu sinni.
Hann segist ekkert skilja í því hvaðan þetta er sprottið eða hvernig fólk finnur flugufót fyrir svona nokkru. Hvernig verður svona nokkuð til?
„Það er einmitt spurningin sem ég spyr sjálfan mig. Þetta er algjörlega galið,“ segir Biggi sem er sleginn. En hann hafi bara ekki hina minnstu hugmynd.
„Ég hef velt allskonar fyrir mér. Þetta á að vera eitthvað sem gerðist fyrir einhverjum árum. Ég er búinn að vera opinber persóna í allskonar viðkvæmum störfum. Ef það væri einhver fótur fyrir þessu þá væri þetta að sjálfsögðu komið upp. Svo fer ég í prófkjör og spunnin er upp einhver saga. Vægast sagt furðulegt.“
Biggi segist búa yfir reynslu sem hann telur vert að miðla í gegnum stjórnmálin. En nú sé hann hugsi, er það þess virði. Hann segir að þeirri persónu sem spann þennan lygavef hafi næstum tekist ætlunarverk sitt. En bara næstum því. Og nú reynir hann að ná tökum á atburðarrásinni með að segja frá þessu.
„Já ég var mjög á báðum áttum. En ég veit bara ekkert hvar þessi lygi er stödd svo mér fannst ég verða að grípa hana sjálfur til að reyna að ná stjórn.“
Kosið verður á morgun og því ekki seinna vænna en reyna að bregðast við.