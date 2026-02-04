Erlent

Skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki

Samúel Karl Ólason skrifar
Trump virtist ekki sáttur við ítrekaðar spurningar um Epstein-skjölin svokölluðu á blaðamannafundi í gær.
Trump virtist ekki sáttur við ítrekaðar spurningar um Epstein-skjölin svokölluðu á blaðamannafundi í gær. AP/Alex Brandon

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki nóg og kallaði hann „hinn versta fréttamann“ eftir að hún spurði hann út í Epstein-skjölin. Á blaðamannafundi í skrifstofu forsetans í gær sagði hann, áður en hann hellti sér yfir Kaitlan Collins frá CNN, að þjóðin þyrfti að snúa sér að öðru en Epstein-skjölunum.

Kaitlan Collins er æðsti fréttamaður CNN í Hvíta húsinu og hefur fjallað ítarlega um Trump frá 2016.

Á fundinum í gær var Trump nokkrum sinnum spurður út í Epstein-skjölin. Collins spurði hann tvisvar sinnum út í skjölin og það að aðilar úr ríkisstjórn hans væru nefndir þar og hefðu umgengist Epstein.

Þá spurði hún Trump út í fórnarlömb Epsteins og upplýsingar sem hefðu verið huldar af dómsmálaráðuneytinu í skjölunum.

Síðan spurði hún út í það að mörgum fórnarlömbum Epsteins fyndist réttlætinu ekki hafa verið fullnægt. Þá brást Trump reiður við.

„Hvað sagðir þú? Haltu áfram CNN, þú ert svo slæm. Þú ert hinn versti fréttamaður,“ sagði Trump og bætti við að áhorf á CNN væri mjög slæmt út af fólki eins og Collins.

„Hún er ung kona,“ sagði Trump og beindi orðum sínum að öðrum í skrifstofunni.

„Ég held ég hafi aldrei séð þig brosa. Ég hef þekkt þig í tíu ár. Ég held ég hafi aldrei séð bros á andlitinu þínu.“

Collins svaraði honum og benti á að hún væri að spyrja hann út í fórnarlömb Epsteins.

„Veistu af hverju þú brosir ekki? Af því að þú veist að þú ert að segja ósatt.“

Trump sagði CNN óheiðarlegt fyrirtæki og að forsvarsmenn þess ættu að skammast sín fyrir hana.

Sjá má spurningarnar í gær og samskipti Trumps við Collins í spilaranum hér að neðan.

Í grein New York Times segir að þegar verið var að smala blaðamönnum út af skrifstofunni hafi Trump heyrst tala við öldungadeildarþingmanninn John Barrasso.

„Hún brosir aldrei!“ sagði hann.

Trump hefur áður orðið reiður út í Collins.

Í desember kallaði Trump hana andstyggilega og heimska eftir að hún spurði hann út í kostnaðinn við veislusalinn sem Trump er að láta reisa við Hvíta húsið. Þá gagnrýndi hann einnig CNN og sagði fréttastofuna hræðilega og að áhorfið á sjónvarpsstöðina væri lítið sem ekki neitt.

Forsetinn hefur ítrekað verið harðorður í garð fréttakvenna en eitt þekktasta dæmið er frá því nóvember þegar hann sagði: „Þegiðu svínka“ við fréttakonu um borð í forsetaflugvélinni. Þá var einnig verið að spyrja hann út í Jeffrey Epstein.

Donald Trump Bandaríkin Mál Jeffrey Epstein

