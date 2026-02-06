Flugvél SAS, sem átti að leggja af stað frá Brussel í Belgíu til Kaupmannahafnar í Danmerkur í gærkvöldi, fór aldrei í loftið eftir að vélin hafnaði í grasi utan brautar eftir tilraun til flugtaks af akbraut en ekki flugbraut. Farþegar voru um borð í vélinni sem var rýmd laust fyrir miðnætti í gærkvöldi og var farþegum útvegað pláss með öðru áætlunarflugi félagsins síðar.
TV 2 greinir frá atvikinu í morgun og hefur eftir farþegum úr vélinni, en myndband frá farþega sýnir hvar vélin var komin út í kant við brautina. Flugstjóri hafi upplýst farþega um að vélin hafi „hemlað kröftuglega“ þar sem reynt hafi verið að taka á loft af akbraut, en ekki eiginlegri flugbraut.
Anders Bork Hansen var meðal farþega í vélinni en í samtali við TV 2 segist hann hafa verið skelkaður við atvikið, enda hafi vélin verið alveg á leiðinni í flugtak þegar henni var skyndilega bremsað harkalega. „Þegar við vorum komin á það mikinn hraða að hún var við að fara í loftið þá grípa bremsurnar í, allir flipar á vængjunum opnast og vélin fer í bakk svo það hristist allt,“ segir Hansen við TV 2.
Samskiptastjóri SAS staðfestir við miðilinn að flugferð frá Brussel til Kaupmannahafnar hafi verið aflýst vegna „óreglulegrar uppákomu“. Þá verði farþegum vélarinnar fundið annað laust flug til að komast áleiðs til Kaupmannahafnar í dag.