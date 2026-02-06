Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir umferðarslys sem varð á Miklubraut mjög alvarlegt. Hún óskar eftir vitnum og myndefni frá aðdraganda slyssins.
Bifreið sem var ekið austur Miklubraut hafnaði á stólpa Vegagerðarinnar til móts við hús Hjálpræðishersins í gærkvöldi. Tilkynning barst lögreglu klukkan 23:18.
Einn var fluttur á slysadeild samkvæmt upplýsingum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan vill ekki gefa upp hvort fleiri hafi verið í bílnum að svo stöddu.
Auk vitna óskar lögreglan eftir myndefni í aðdraganda slyssins úr báðum akstursáttum. Í tilkynningu lögreglunnar segir að mörg ökutæki séu búin myndavélum og því viðbúið að einhverjir ökumenn búi yfir myndefni.
Vitni og þeir sem kunna að búa yfir slíku myndefni eru beðnir um að senda upplýsingar á netfangið abending@lrh.is og gefa þar upp bæði nafn sitt og símanúmer. Í framhaldinu verður haft samband við viðkomandi. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í síma 444 1000.