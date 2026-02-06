Innlent

Sau­tján ára piltur lést í bíl­slysi á Miklu­braut

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sautján ára drengur lést.
Sautján ára drengur lést.

Sautján ára piltur lést í umferðarslysinu á Miklubraut í Reykjavík í gærkvöldi. Hann var farþegi í bílnum.

Slysið varð rétt eftir klukkan ellefu í gærkvöldi. Ökumaðurinn, piltur á sama aldri, slasaðist töluvert og er líðan hans eftir atvikum.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slyssins.

Boðað hefur verið til kyrrðarstundar í Árbæjarkirkju seinni partinn í dag vegna slyssins. Gestum gefst kostur á að tendra kerti í friði og hljóðri minningu. Stundin hefst klukkan fjögur og eru allir hjartanlega velkomnir.

Fjöldi viðbragðsaðila var ræstur út í gærkvöldi eftir að bíllinn hafnaði á stólpa Vegagerðarinnar til móts við hús Hjálpræðishersins. Lögreglan óskar eftir vitnum og myndefni í aðdraganda slyssins úr báðum akstursáttum. 

Vitni og þeir sem kunna að búa yfir slíku myndefni eru beðnir um að senda upplýsingar á netfangið abending@lrh.is og gefa þar upp bæði nafn sitt og símanúmer. Í framhaldinu verður haft samband við viðkomandi. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í síma 444 1000.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál Reykjavík Samgönguslys

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið