Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Samúel Karl Ólason skrifar 6. febrúar 2026 13:44 Meðlimir öryggissveita að störfum fyrir utan moskuna. Vitni segist hafa séð árásarmenn skiptast á skotum við verði við moskuna fyrir sprenginguna. AP/Anjum Naveed Að minnsta kosti 31 er látinn og 169 eru særðir eftir stóra sprengingu í mosku sjíta í höfuðborg Pakistan í dag. Fjölmargir voru við bænir í moskunni þegar sprengingin varð og leikur grunur á um að maður hafi sprengt sig í loft upp þar inni. Einhver vitni segjast hafa heyrt skothríð fyrir sprenginguna. Þá óttast yfirvöld að tala látinna muni hækka í dag en margir hinna særðu eru sagðir í alvarlegu ástandi, samkvæmt AP fréttaveitunni. BBC hefur eftir manni sem særðist í árásinni að hann hafi heyrt skothríð skömmu áður en sprengingin varð í moskunni. Bænir hafi verið nýbyrjaðar og þegar fólk beygði sig til jarðar hafi stór sprengja sprungið þar inni. Hann sá særða og látna á víð og dreif og telur sig heppinn að hafa ekki dáið sjálfur. Annað vitni sagði blaðamanni BBC að hann hefði séð tvo árásarmenn nálgast inngang moskunnar, þar sem sex hafi staðið vörð. Vitnið segir að árásarmennirnir hafi fellt tvo verði áður en verðirnir svöruðu skothríðinni. Þá segir vitnið að annar árásarmannanna hafi flúið en hinn hafi komist inn í moskuna. Þar hafi hann þó verið skotinn og í kjölfarið hafi hann sprengt sprengjuvesti sem hann var klæddur. Þessi frásögn hefur ekki verið staðfest af yfirvöldum. Nokkrir hópar koma til greina Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á árásinni en nokkrir hópar þykja koma til greina. Helstir þar á meðal eru pakistanskir Talibanar (TTP) og Íslamska ríkið í Khorasan (ISKP). Báðir hópar hafa gert mannskæðar árásir gegn sjítum í Pakistan. Aðskilnaðarsinnar í Balokistan (BLA) hafa einnig gert nokkrar árásir í Pakistan að undanförnu. Hópurinn gerði nýlega fjölda samræmdra árása víðs vegar í Balokistan og myrtu um fimmtíu manns í þeim árásum. Pakistan Hryðjuverkastarfsemi Mest lesið Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Innlent Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Innlent Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Innlent Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Erlent Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Innlent Fleiri fréttir Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Segir brýnt að semja um áframhaldandi fækkun kjarnavopna Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Segist sjá eftir hverri mínútu með Epstein Skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Einungis einn herforingi eftir í miðstjórn kínverska hersins Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Játaði nokkrum ákæruliðum en neitaði nauðgununum Fangelsaður fyrir innbrot á dvalarstað Taylor-Joy Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Íranar reyndu að stöðva danskt olíuflutningaskip Segir að Repúblikanar eigi að „þjóðnýta“ næstu kosningar Sjá meira