Tugir látnir eftir sprengju­á­rás í Islamabad

Meðlimir öryggissveita að störfum fyrir utan moskuna. Vitni segist hafa séð árásarmenn skiptast á skotum við verði við moskuna fyrir sprenginguna. AP/Anjum Naveed

Að minnsta kosti 31 er látinn og 169 eru særðir eftir stóra sprengingu í mosku sjíta í höfuðborg Pakistan í dag. Fjölmargir voru við bænir í moskunni þegar sprengingin varð og leikur grunur á um að maður hafi sprengt sig í loft upp þar inni. Einhver vitni segjast hafa heyrt skothríð fyrir sprenginguna.

Þá óttast yfirvöld að tala látinna muni hækka í dag en margir hinna særðu eru sagðir í alvarlegu ástandi, samkvæmt AP fréttaveitunni.

BBC hefur eftir manni sem særðist í árásinni að hann hafi heyrt skothríð skömmu áður en sprengingin varð í moskunni. Bænir hafi verið nýbyrjaðar og þegar fólk beygði sig til jarðar hafi stór sprengja sprungið þar inni. Hann sá særða og látna á víð og dreif og telur sig heppinn að hafa ekki dáið sjálfur.

Annað vitni sagði blaðamanni BBC að hann hefði séð tvo árásarmenn nálgast inngang moskunnar, þar sem sex hafi staðið vörð. Vitnið segir að árásarmennirnir hafi fellt tvo verði áður en verðirnir svöruðu skothríðinni.

Þá segir vitnið að annar árásarmannanna hafi flúið en hinn hafi komist inn í moskuna. Þar hafi hann þó verið skotinn og í kjölfarið hafi hann sprengt sprengjuvesti sem hann var klæddur.

Þessi frásögn hefur ekki verið staðfest af yfirvöldum.

Nokkrir hópar koma til greina

Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á árásinni en nokkrir hópar þykja koma til greina. Helstir þar á meðal eru pakistanskir Talibanar (TTP) og Íslamska ríkið í Khorasan (ISKP). Báðir hópar hafa gert mannskæðar árásir gegn sjítum í Pakistan.

Aðskilnaðarsinnar í Balokistan (BLA) hafa einnig gert nokkrar árásir í Pakistan að undanförnu. Hópurinn gerði nýlega fjölda samræmdra árása víðs vegar í Balokistan og myrtu um fimmtíu manns í þeim árásum.

Pakistan Hryðjuverkastarfsemi

