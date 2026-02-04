Lögregluyfirvöld á Bretlandseyjum hafa hafið rannsókn á framgöngu stjórnmálamannsins Peter Mandelson, sem er grunaður um að hafa lekið opinberum gögnum og viðkvæmum upplýsingum til athafna- og kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein. Mandelson, þá viðskiptamálaráðherra, er meðal annars grunaður um að hafa lekið upplýsingum um samtöl ráðamanna í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008.
Birting nýjustu Epstein-skjalanna hefur varpað ljósi á náin samskipti Mandelson og Epstein, meðal annars greiðslur til eiginmanns Mandelson. Mandelson var látinn hætta sem sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum í fyrra vegna tengsla sinna við Epstein og sagði sig úr Verkamannaflokknum og Lávarðadeildinni í kjölfar birtingar skjalasafnsins á dögunum. Hann hefur verið harðlega gagnrýndur af kollegum sínum, meðal annars Gordon Brown, sem var forsætisráðherra í efnahagshruninu.
Samkvæmt Guardian verður Mandelson yfirheyrður, auk þess sem teknar verða skýrslur af Brown og öðrum sem störfuðu með Mandelson á þeim tíma sem hann átti í samskiptunum við Epstein. Þá má leiða líkur að því að lögregluyfirvöld muni fara fram á að fá afrit af samskiptunum, óritskoðuðum, frá Bandaríkjunum.
Gögnin sem birt hafa verið vestanhafs sýna meðal annars samskipti Epstein og Mandelson, þar sem fyrrnefndi var að forvitnast um niðurstöður kosninganna í Bretlandi árið 2010. Mandelson svaraði á þann veg að hann og hans menn vonuðust til þess að enginn flokkur fengi meirihluta. Ef ekki, hið minnsta vel vöxnum karlmanni. Svarið skilst ekki nema á ensku.
„We are praying for a hung parliament. Alternatively, a well hung young man,“ svaraði þáverandi ráðherrann Epstein.
Mandelson virðist hafa leitað til Epstein bæði varðandi persónuleg málefni og fjármál. „Þarf að tala, er ringlaður,“ skrifaði Mandelson til Epstein árið 2009. „Hvar ertu? Ég sakna þín.“
Sama ár lak hann upplýsingum um fyrirætlanir stjórnvalda í efnahagsmálum til vinar síns og virðist hafa upplýst hann um að Brown hygðist segja af sér áður en það var gert opinbert. Þá virðist hann hafa veitt Epstein upplýsingar um björgunarpakka til handa Evrópuríkjum í kjölfar hrunsins.
Mandelson var áður ráðgjafi Robert Maxwell, föður Ghislaine Maxwell, sem afplánar nú dóm fyrir ýmis brot tengd Epstein. Hann var kynntur fyrir Epstein eftir aldamót, í sumarhúsi Lynn Forester de Rothschild á Martha's Vineyard. Mandelson var einn af þeim sem skrifuðu í alræmda afmælisbók Epstein þegar síðarnefndi varð fimmtugur. Þar lýsti hann honum sem „sínum besta vini“.