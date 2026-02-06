Karlmaður á fimmtugsaldri hefur verið dæmdur til fimmtán mánaða fangelsisvistar, sem er að mestu skilorðsbundin, fyrir að áreita átta stúlkur á aldrinum ellefu til þrettán ára kynferðislega á samfélagsmiðlinum Snapchat. Í samtölum sínum við stúlkurnar talaði hann mikið um útlit þeirra, bauð þeim í einhverjum tilfellum áfengi, sígarettur, rafrettuvökva og kynlífstæki og sagðist ekki vera barnaperri, þar sem slíkir löðuðust aðeins að börnum yngri en ellefu ára. Hann neitaði sök og bar meðal annars fyrir sig að hann hefði verið að grínast í stúlkunum.
Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjaness, sem kveðinn var upp í gær. Þar segir að maðurinn hafi verið ákærður í ellefu ákæruliðum fyrir nettælingu, kynferðislega áreitni gegn átta stúlkum og brot gegn barnaverndarlögum gagnavart þremur þeirra, með því að bjóða þeim áfengi, sígarettur, rafrettuvökva eða kynlífstæki.
Maðurinn var ákærður fyrir ógrynni skilaboða sem hann sendi stúlkunum á árunum 2021 og 2022, þegar hann var rétt tæplega fertugur. Hér að neðan má sjá hluta skilaboðanna:
Í dóminum segir að maðurinn hafi neitað sök í öllum ákæruliðum og krafist sýknu en til vara væguustu refsingar sem lög leyfa.
Hann hafi byggt sýknukröfu sína aðallega á því að samskipti hans við brotaþola hefði ekki verið kynferðisleg enda væri í engum tilfellum um kynferðismök af neinu tagi að ræða.
Hann hefði oftar en ekki verið að hvetja stúlkurnar og valdefla þær enda hefðu þær sumar verið með lágt sjálfsmat. Hvatningin hefði meðal annars falist í því að segja að þær væru fallegar en alla vega sumar þeirra hafi verið á annarri skoðun.
„Það að ákærði hafi ekki brotið gegn stúlkunum sjáist best á því að hann hafi hitt þær allar nema tvær og þá hafi aldrei gerst neitt refsivert á milli þeirra. Af hálfu ákærða hafi ummælin, sem ákært er vegna, verið grín og kaldhæðni og þau hafi oftar en ekki verið að frumkvæði brotaþola sjálfra.“
Sumar stúlkurnar hefðu viljað fá hann til að kaupa „veip“ fyrir sig og hefðu samskiptin að hluta til aðeins snúist um það. Hann væri hins vegar ekki stoltur af öllum ummælunum þegar þau séu skoðuð í dag.
Þá hefði hann gefið tveimur brotaþolum mjög lítið áfengi en ekki hvatt þær til áfengisneyslu og þá hefði hann keypt veip fyrir suma brotaþolana. Þetta hefði hins vegar verið í þeim mæli að það gæti ekki verið refsivert.
Niðurstaða héraðsdóms var að sakfella manninn fyrir að senda átta ungum stúlkum mikinn fjölda af óviðeigandi kynferðislegum skilaboðum, áreita þær með þeim hætti og særa blygðunarsemi þeirra.
Í kafla dómsins um niðurstöðu refsingar segir að maðurinn hafi ekki áður sætt refsingu svo kunnugt sé og hann eigi sér ekki aðrar málsbætur í málinu. Brot hans hafi beinst að ungum stúlkum, hann hafi þannig haft yfirburðastöðu í aldri og þroska í samskiptum við stúlkurnar og nýtt sér þessa yfirburðastöðu sína.
Þá hafi hann látið sér í léttu rúmi liggja hverjar afleiðingar af brotum hans kynnu að verða á andlega líðan stúlknanna. Um sé að ræða nokkrar stúlkur, margítrekuð skilaboð af hálfu mannsins gagnvart sumum þeirra og því hafi brotavilji hans verið einbeittur. Litið yrði til þessa við ákvörðun refsingar, sem þætti hæfilega ákveðin fimmtán mánaða fangelsisvist.
Aftur á móti sé langt um liðið frá því að hann framdi brot sín og svo virðist sem rannsókn málsins hafi lokið um mitt ár 2023 en ákæra hafi ekki verið gefin út fyrr en í september 2025. Manninum verði á engan hátt kennt um þann mikla drátt sem varð á rekstri málsins hjá lögreglu og ákæruvaldi. Með vísan til þessa þyki rétt að fresta fullnustu á tólf mánuðum af refsingunni og sá hluti hennar falli niður að liðnum þremur árum frá birtingu dóms, haldi hann almennt skilorð.
Þá var maðurinn dæmdur til að greiða sex stúlknanna miskabætur á bilinu 400 þúsund til 700 þúsund krónur, alls þrjár milljónir króna.
Honum var einnig gert að greiða allan sakarkostnað málsins, alls rétt rúmlega sjö milljónir króna.