Þrýstingur eykst nú á Keir Starmer forsætisráðherra Breta en lægra settir þingmenn í Verkamannaflokki hans eru sagðir afar ósáttir við hvernig foringi þeirra tók á máli Peters Mandelsons fyrrverandi ráðherra og sendiherra Breta í Bandaríkjunum sem nú hefur verið rekinn úr flokknum.
Það er gert í ljósi nýjustu Epstein skjalanna sem sýna náin tengsl Mandelsons við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Starmer sagði í breska þinginu í gær að hann hefði vitað af tengslum Mandelsons við Epstein en að hann hafi hinsvegar ekki gert sér grein fyrir hversu djúpt þau hafi rist. Þá segir Starmer að Mendelson hafi ítrekað logið til um sambandið við Epstein, bæði áður en hann var skipaður sendiherra og á meðan hann gegndi stöðunni. „Ég sé eftir því að hafa skipað hann,“ sagði Starmer á breska þinginu í gær.
Þingmenn Íhaldsflokksins gagnrýna Starmer nú harðlega og nokkrir þingmenn Verkamannaflokksins hafa einnig látið í sér heyra. Þannig sagði þingmaðurinn Barry Gardiner í gærkvöldi aðspurður hvort forsætisráðherrann ætti að segja af sér vegna málsins, að hann hann ætti í það minnsta að hugsa vandlega hvað væri þjóðinni fyrir bestu.
Bandaríski auðjöfurinn og mannvinurinn Bill Gates segist sjá eftir hverri mínútu sem hann varði með auðjöfrinum og barnaníðingnum Jeffrey Epstein. Hann segir kolrangt að hann hafi notað Epstein til að hafa mök við konur og hafi smitast af kynsjúkdómi. Það sé þvæla og Gates segist ekki vita hvað Epstein gekk til með því að skrifa það niður í tölvupósta sem hann sendi aldrei út.
Lögregluyfirvöld á Bretlandseyjum hafa hafið rannsókn á framgöngu stjórnmálamannsins Peter Mandelson, sem er grunaður um að hafa lekið opinberum gögnum og viðkvæmum upplýsingum til athafna- og kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein. Mandelson, þá viðskiptamálaráðherra, er meðal annars grunaður um að hafa lekið upplýsingum um samtöl ráðamanna í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008.
„Persónulega, þá er það erfitt fyrir mig þegar þessi smáatriði koma í ljós, skilurðu? Því þá vakna minningar um afar erfiða tíma í hjónabandinu mínu,“ sagði Melinda French Gates, fyrrverandi eiginkona Bill Gates, þegar hún var spurð út í tölvupósta sem hafa vakið athygli í Epstein-skjölunum.