Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein

„Persónulega, þá er það erfitt fyrir mig þegar þessi smáatriði koma í ljós, skilurðu? Því þá vakna minningar um afar erfiða tíma í hjónabandinu mínu,“ sagði Melinda French Gates, fyrrverandi eiginkona Bill Gates, þegar hún var spurð út í tölvupósta sem hafa vakið athygli í Epstein-skjölunum.
Um er að ræða pósta sem virðast hafa verið samdir af Epstein og hann sendir sjálfum sér. Þeir eru settir upp eins og bréf til Gates, þar sem Epstein segir Gates meðal annars hafa leitað til sín til að komast í samband við stúlkur og biðlað til sín um að útvega honum sýklalyf vegna kynsjúkdóms sem Gates ku hafa fengið eftir að hafa stundað kynlíf með „rússneskum stúlkum“. Þá gerir Epstein því skóna að Gates hafi ætlað að reyna að gefa Melindu sýklalyfið án þess að hún yrði þess vör.
Talsmaður Gates hefur neitað ásökununum.
Melinda var spurð út í tölvupóstana í viðtali við hlaðvarp á vegum NPR og sagðist virkilega finna til með stúlkunum sem hefðu orðið á vegi Epstein. Sagðist hún hafa fengið tækifæri til að halda áfram með líf sitt eftir skilnaðinn og vonast til að stúlkurnar, sem nú væru orðnar konur, fengju réttlætinu fullnægt.
„Hvaða spurningar sem enn eru uppi varðandi... ég get ekki ímyndað mér það allt... þær spurningar eru fyrir þetta fólk, og jafnvel fyrrverandi eiginmann minn, að svara. Þau þurfa að svara fyrir þetta, ekki ég.“