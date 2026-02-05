Fjöldi viðbragðsaðila var ræstur út vegna alvarlegs bílslyss á Miklubraut í Reykjavík í gærkvöldi, þar sem einn bíll virtist hafa hafnað ofan á vegriði. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu nú í morgunsárið var einn fluttur á sjúkrahús og ein bifreið tjónuð.
Lítið er annars vitað um slysið en útkallið barst slökkviliði og lögreglu á tólfta tímanum í og eftir klukkan eitt voru viðbraðgsaðilar enn á vettvangi.
Steinþór Darri Þorsteinsson, varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, sagði í samtali við Vísi rétt fyrir miðnætti að um alvarlegt slys væri að ræða en að öðru leyti kvaðst hann ekki vita meira um slysið.
Vettvangur slyssins á Miklubraut er fyrir neðan Rauðagerði og skammt vestur af umferðarslaufunni sem tengir Miklubraut og Sæbraut/Reykjanesbraut. Lögregla lokaði fyrir nokkurra hundruða metra vegkafla á Miklubraut.
Svo virðist sem bifreið hafi hafnað með afturdekkin ofan á vegriði og framan á staur á umferðareyju sem skilur akreinarnar að. Mikið tjón varð á ökutækinu.
Á annan tug slökkviliðs-, lögreglu- og sjúkrafluttningabíla voru á vettvangi en Steinþór varðstjóri sagði að tveir dælubílar hefðu verið kallaðir út og fjöldi sjúkraflutningabíla úr nágrenninu.
Þegar blaðamaður mætti á vettvang upp úr miðnætti hafði einhver fjöldi fólks, aðallega unglingar, safnast við slysstað til að fylgjast með aðgerðum úr fjarlægð. Lögreglumenn sáu til þess að vegfarendur kæmust ekki nálægt aðgerðasvæðinu og mótmæltu öllum myndatökum harðlega. Á vettvangi mátti sjá staka hálkubletti glitra á malbikinu. Laganna verðir voru einnig staðsettir víða um hverfið til að beina umferð fram hjá slysinu.
