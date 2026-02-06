Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 6. febrúar 2026 14:03 Þessi sendiferðabíll lenti í ógöngum í Bakkahverfi Breiðholts í morgun. Aðalsteinn Björnsson Ökumenn á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorninu hafa margir hverjir fundið verulega fyrir mikilli hálku í dag. Varðstjóri hjá slökkviliðinu segir nokkuð um útköll og Veðurstofa Íslands hvetur fólk til að fara að öllu með gát. Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að glærasvell hafi myndast fyrir hádegi og nokkuð hafi verið um hálkuslys í morgun. Gangandi vegfarendur hafi fengið kúlur á hausinn og þá séu dæmi um fótbrot. Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands í morgun sagði að mikil hálka hefði myndast á höfuðborgarsvæðinu og víða á Suðvesturlandi. Hlýnað hefði með morgninum og rigning hefði fylgt í kjölfarið. „Frost er þó enn við jörðu og því myndast víða þunnt og illgreinanlegt íslag sem getur verið mjög varasamt fyrir vegfarendur. Ökumenn og gangandi vegfarendur eru beðnir um að fara varlega, gefa sér góðan tíma og gera ráð fyrir lengri ferðatíma.“ Reykjavík Samgönguslys Veður Mest lesið Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Innlent Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Innlent Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Innlent Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Innlent Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Innlent Fleiri fréttir Jóhann Páll fagnar því að ummæli hans séu rifjuð upp Tyrkir vilja sendiráð á Íslandi Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Bakkakot rannsakað og mönnunum boðin áfallaaðstoð „Eftirlit sveitarfélaga með fósturbörnum er brotið“ Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Rannsókn áfram í fullum gangi þrátt fyrir úrskurðina Fullyrðir að eftirlit með fósturbörnum sé brotið Ekki sé lögboðið eftirlit með fimmtungi fósturbarna Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Ragnheiður nýr forseti LUF Snjór á Hellisheiðinni Risa framkvæmd við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Ölvun og þjófnaðir Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður „Gamlar“ kempur kenndu bridge á Laugarvatni Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Aldrei eins lítið í læknum og fuglunum er tekið að fækka Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Skjálftahrina í Mýrdalsjökli „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Sjá meira