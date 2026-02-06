Innlent

Fót­brot, kúlur á höfði og bíll á vegriði

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Þessi sendiferðabíll lenti í ógöngum í Bakkahverfi Breiðholts í morgun.
Ökumenn á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorninu hafa margir hverjir fundið verulega fyrir mikilli hálku í dag. Varðstjóri hjá slökkviliðinu segir nokkuð um útköll og Veðurstofa Íslands hvetur fólk til að fara að öllu með gát.

Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að glærasvell hafi myndast fyrir hádegi og nokkuð hafi verið um hálkuslys í morgun. Gangandi vegfarendur hafi fengið kúlur á hausinn og þá séu dæmi um fótbrot.

Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands í morgun sagði að mikil hálka hefði myndast á höfuðborgarsvæðinu og víða á Suðvesturlandi. Hlýnað hefði með morgninum og rigning hefði fylgt í kjölfarið.

„Frost er þó enn við jörðu og því myndast víða þunnt og illgreinanlegt íslag sem getur verið mjög varasamt fyrir vegfarendur. Ökumenn og gangandi vegfarendur eru beðnir um að fara varlega, gefa sér góðan tíma og gera ráð fyrir lengri ferðatíma.“

