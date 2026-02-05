Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Samúel Karl Ólason skrifar 5. febrúar 2026 13:35 Annie, Savannah og Camron Guthrie sendu í gær út skilaboð til mannræningja móður þeirra og báðu um sönnun þess að hún væri á lífi. AP Savannah Guthrie, sjónvarpskona hjá NBC í Bandaríkjunum, gaf í gær út yfirlýsingu þar sem hún bað þann eða þá sem rændu 84 ára gamalli móður hennar á dögunum, um staðfestingu þess að hún væri á lífi. Ekkert svar hefur borist enn. Nancy Guthrie sást síðast á laugardagskvöld, þegar henni var skutlað heim til sín í Arizona eftir að hafa snætt með fjölskyldumeðlimum sínum. Daginn eftir var hringt á lögregluna eftir að hún mætti ekki í kirkju. Á þriðjudaginn sögðu blaðamenn miðilsins TMZ, sem er þekktur fyrir að segja fréttir af frægu fólki í Bandaríkjunum, og KOLD, sem er héraðsmiðill í Arizona, frá því að þeim hefði borist bréf frá meintum ræningjum Nancy Guthrie, þar sem farið var fram á lausnarfé. TMZ sagði að í bréfinu væri farið fram á milljónir dala í rafmyntum fyrir Nancy Guthrie. Bréfið mun einnig hafa innihaldið lýsingar á skemmdum sem eiga að hafa orðið á heimili Nancy, þegar henni var rænt. Lögreglan hefur þó ekki staðfest að þær lýsingar séu réttar. AP fréttaveitan segir lögregluþjóna hafa fundið vísbendingar um að einhver hafi brotið sér leið inn á heimili Nancy Guthrie og að hún hafi ekki farið þaðan sjálfviljug. Lögreglan hefur gefið til kynna að myndbönd kunni að varpa ljósi á mannránið en þau ummæli hafa ekki verið útskýrð almennilega. Nancy þarf sérstök lyf við háum blóðþrýstingi og getur ekki hreyft sig mikið án aðstoðar. „Við söknum þín“ Savannah Guthrie, ásamt Annie systur sinni og Camron bróður sínum, birtu í gær myndband þar sem Savannah las upp yfirlýsingu. Þar fór hún fram á að ræningjarnir hefðu samband við fjölskylduna og sönnuðu að hún væri á lífi. Hún beindi einnig orðum sínum beint til móður þeirra og sagðist vona að hún heyrði þau. Hún sagði móður sína sterka konu og lýsti henni sem ljúfri og ástríkri konu sem væri fyndin og klár. „Mamma, ef þú ert að hlusta, við þörfnumst þess að þú komir heim. Við söknum þín,“ sagði Annie Guthrie. Myndbandið má sjá hér að neðan. Bandaríkin Erlend sakamál Mest lesið Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Innlent Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Innlent Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Innlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Erlent Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Erlent Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Innlent Starfsfólk á flótta og traustið horfið Innlent Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Innlent Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Innlent Fleiri fréttir Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Segir brýnt að semja um áframhaldandi fækkun kjarnavopna Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Segist sjá eftir hverri mínútu með Epstein Skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Einungis einn herforingi eftir í miðstjórn kínverska hersins Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Játaði nokkrum ákæruliðum en neitaði nauðgununum Fangelsaður fyrir innbrot á dvalarstað Taylor-Joy Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Íranar reyndu að stöðva danskt olíuflutningaskip Segir að Repúblikanar eigi að „þjóðnýta“ næstu kosningar Chomsky sagði Epstein að hann dreymdi um Karíbahafseyju Tunglskotinu frestað til mars vegna leka Húsleit hjá X í Frakklandi vegna barnaníðsmynda Fórnarlömb vilja láta loka á Epstein-skjölin Bill og Hillary Clinton samþykkja að svara spurningum um Epstein Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Ákærður í 38 liðum og löng biðröð fyrir utan réttinn í Osló Þrettán ára synti fjóra kílómetra til að bjarga fjölskyldu sinni Rússar gera árásir á orkuinnviði í Úkraínu Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Musk segir spænsk stjórnvöld hyggja á „þjóðarmorð“ Sjá meira