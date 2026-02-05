Erlent

Sjón­varps­kona biður mann­ræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn

Samúel Karl Ólason skrifar
Annie, Savannah og Camron Guthrie sendu í gær út skilaboð til mannræningja móður þeirra og báðu um sönnun þess að hún væri á lífi.
Annie, Savannah og Camron Guthrie sendu í gær út skilaboð til mannræningja móður þeirra og báðu um sönnun þess að hún væri á lífi. AP

Savannah Guthrie, sjónvarpskona hjá NBC í Bandaríkjunum, gaf í gær út yfirlýsingu þar sem hún bað þann eða þá sem rændu 84 ára gamalli móður hennar á dögunum, um staðfestingu þess að hún væri á lífi. Ekkert svar hefur borist enn.

Nancy Guthrie sást síðast á laugardagskvöld, þegar henni var skutlað heim til sín í Arizona eftir að hafa snætt með fjölskyldumeðlimum sínum. Daginn eftir var hringt á lögregluna eftir að hún mætti ekki í kirkju.

Á þriðjudaginn sögðu blaðamenn miðilsins TMZ, sem er þekktur fyrir að segja fréttir af frægu fólki í Bandaríkjunum, og KOLD, sem er héraðsmiðill í Arizona, frá því að þeim hefði borist bréf frá meintum ræningjum Nancy Guthrie, þar sem farið var fram á lausnarfé.

TMZ sagði að í bréfinu væri farið fram á milljónir dala í rafmyntum fyrir Nancy Guthrie. Bréfið mun einnig hafa innihaldið lýsingar á skemmdum sem eiga að hafa orðið á heimili Nancy, þegar henni var rænt. Lögreglan hefur þó ekki staðfest að þær lýsingar séu réttar.

AP fréttaveitan segir lögregluþjóna hafa fundið vísbendingar um að einhver hafi brotið sér leið inn á heimili Nancy Guthrie og að hún hafi ekki farið þaðan sjálfviljug. Lögreglan hefur gefið til kynna að myndbönd kunni að varpa ljósi á mannránið en þau ummæli hafa ekki verið útskýrð almennilega.

Nancy þarf sérstök lyf við háum blóðþrýstingi og getur ekki hreyft sig mikið án aðstoðar.

„Við söknum þín“

Savannah Guthrie, ásamt Annie systur sinni og Camron bróður sínum, birtu í gær myndband þar sem Savannah las upp yfirlýsingu. Þar fór hún fram á að ræningjarnir hefðu samband við fjölskylduna og sönnuðu að hún væri á lífi.

Hún beindi einnig orðum sínum beint til móður þeirra og sagðist vona að hún heyrði þau. Hún sagði móður sína sterka konu og lýsti henni sem ljúfri og ástríkri konu sem væri fyndin og klár.

„Mamma, ef þú ert að hlusta, við þörfnumst þess að þú komir heim. Við söknum þín,“ sagði Annie Guthrie.

Myndbandið má sjá hér að neðan.

Bandaríkin Erlend sakamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið