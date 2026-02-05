Sameinuðu þjóðirnar segja Íslamska ríkið vera í töluverðum vexti í Afríku, Mið-Austurlöndum og víðar í heiminum. Margar deildir hryðjuverkasamtakanna hafa aukið umsvif sín og fjölgað árásum. Á fundi Sameinuðu þjóðanna um baráttu gegn hryðjuverkastarfsemi sem haldin var í gær, sagði Alexandre Zouev, einn yfirmanna gagn-hryðjuverkaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, að ógnin frá Íslamska ríkinu hefði aukist jafnt og þétt.
Hann sagði mismunandi hópa samtakanna enn laða til sín erlenda vígamenn og að hryðjuverkasamtökin hefðu aðgang að nýrri tækni og auknum fjármunum.
ISIS-liðar um heiminn allan eru farnir að notast við rafmyntir til að safna peningum og hylma yfir umsvif sín. Þá nota þeir gervigreind í miklum mæli til að reyna að hafa áhrif á fólk og laða til sín öfgamenn. Sérstök áhersla er lögð á að hafa áhrif á ungt fólk og börn.
Hann kallaði eftir samstöðu gegn ISIS og auknum aðgerðum gegn samtökunum víða um heim.
Í Afríku hafa umsvif vígamanna Íslamska ríkisins aukist töluvert og yfirráðasvæði þeirra stækkað. Þar kúga þeir fé úr fólki og stunda mannrán til fjáröflunar, svo eitthvað sé nefnt.
Zouev sagði á fundinum í gær að ISIS-liðar hefðu sýnt fram á aukna getu til að stýra landsvæðum í Afríku og þeir hefðu grafið verulega undan stöðugleika í Vestur-Afríku. Þar og á Sahel-svæðinu hefur vígahópum vaxið ásmegin um árabil og sagði Zouev að ástandið væri að verða sérstaklega tvísýnt.
Í lok janúar gerðu vígamenn Íslamska ríkisins á Sahelsvæðinu (ISSP) umfangsmikla árás á alþjóðaflugvöllinn og herflugvöll í Niamey, höfuðborg Níger. Árásin hefur vakið mikla athygli vegna umfangs hennar og þess hversu vel heppnuð hún virðist hafa verið.
Fregnir hafa borist af því að vígamennirnir hafi notað sjálfsprengidróna við árásina en reynist það rétt, er það í fyrsta sinn sem vígamenn ISSP gera slíkt, samkvæmt sérfræðingum ACLED-hugveitunnar.
Annar ISIS-hópur á svæðinu, sem kallast Íslamska ríkið í Vestur-Afríku eða ISWAP, hefur notað sjálfsprengidróna um nokkurt skeið og þykir mögulegt að sú kunnátta og tækni hafi borist milli hópanna.
Í árásinni á flugvöllinn í Niamey eru vígamennirnir sagðir hafa eyðilagt bæði herdróna og herflugvélar.
People need to understand how bad this was and is. Islamic State fighters penetrated both the military AND civilian portion of Diori Hamani International Airport, Niamey. They targeted both civilian and military aircraft on the tarmac and were right next to the terminal. https://t.co/ahsMwIViVR pic.twitter.com/sn7MPlrHB3— Woofers (@NotWoofers) February 1, 2026
Vígamenn Íslamska ríkisins gerðu einnig á dögunum árásir á tvær herstöðvar í Mósambík og segjast þeir hafa komið höndum yfir mikið magn vopna og hergagna.
IS-Mozambique released a video showing the large amounts of weapons and ammunition they captured from the Mozambican military bases they attacked last Sunday in the Katuba and Namapo areas of Cabo Delgado province, northern Mozambique. https://t.co/AuXkn0uuhy pic.twitter.com/paEigwkmAr— Brant (@BrantPhilip_) February 4, 2026
Á fundi SÞ í gær sagði Souev einnig að Íslamska ríkinu hefði aftur vaxið ásmegin í Írak og Sýrlandi. Þar hafa ISIS-liðar að mestu haldið sig í skuggunum frá því kalífadæmi samtakanna var brotið á bak aftur en þeir hafa þó alltaf verið virkir og gert reglulegar árásir.
Souev sagði þessar árásir halda áfram og að ISIS-liðar legðu kapp á að reyna að grafa undan héraðsyfirvöldum í Sýrlandi en landið hefur gengið í gegnum og er að ganga í gegnum miklar breytingar eftir fall ríkisstjórnar Bashars al-Assad.
Ástandið þar þykir mjög viðkvæmt og hefur ítrekað komið til átaka milli þeirra fjölmörgu fylkinga og vígahópa sem finna má í Sýrlandi. Vígamenn Íslamska ríkisins hafa reynt að ýta undir deilur milli mismunandi fylkinga.
Þá er ástandið sérstaklega viðkvæmt þessa dagana í norðausturhluta landsins þar sem til átaka hefur komið milli stjórnarhersins og fylkinga sem styðja hann annars vegar og sýrlenskra Kúrda og bandamanna þeirra hins vegar.
Kúrdar og bandamenn þeirra í regnhlífarsamtökunum SDF hafa um árabil haldið þúsundum erlendra ISIS-liða en að mestu eiginkonum þeirra og börnum við slæmar aðstæður í fjölmennum fangabúðum.
Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum sagði frá því í gær að árásir hefðu verið gerðar á fimm skotmörk tengd ISIS í Sýrlandi sitt hvoru megin við síðustu mánaðarmót.
Notast hefði verið fimmtíu sprengjur og eldflaugar til árásanna og þær hafi beinst að samskiptastöðvum og vopnageymslum ISIS. Árásirnar eru liður í aðgerð sem ber nafnið Hawkey Strike en hún hófst eftir að ISIS-liði skaut tvo bandaríska hermenn og túlk til bana í Sýrlandi.
Þá nefndi Souev einnig Íslamska ríkið í Khorasan (ISKP). Þessi angi Íslamska ríkisins er einhver sá öflugasti þessa dagana en hann var stofnaður árið 2015 og að mestu af pakistönskum Talíbönum. Hópurinn hefur verið virkur í Mið-Asíu og þá helst Afganistan, auk Pakistan og Íran.
Eins og upprunalegu ISIS-samtökin er markmið ISKP að stofna kalífadæmi sem stýrt er með sjaríalögum. Nafn samtakanna, Khorasan, vísar til nafns svæðis sem inniheldur meðal annars hluta landsvæðis Íran, Afganistan, Túrkmenistan, Tadsíkistan og Úsbekistan.
ISKP fékk fyrst athygli á heimsvísu eftir sjálfsmorðssprengjuárásir við alþjóðaflugvöllinn í Kabúl 2021, þegar Bandaríkjamenn voru að hörfa frá landinu og fjöldi fólks reyndi að fá far til Bandaríkjanna.
Hópurinn vakti svo aftur gífurlega athygli árið 2023 þegar vígamenn ISKP réðust á Crocus-tónleikahöllina í Moskvu. Þá létust 133 í árásinni og brann stór hluti tónleikahallarinnar.
Þó ISKP hafi eignað sér heiðurinn af árásinni og birt myndefni sem hefði eingöngu getað komið frá árásarmönnunum reyndu ráðamenn í Rússlandi að kenna Úkraínumönnum um árásina.
Um ISKP sagði SOUEV að hópurinn væri ein alvarlegasta ógnin þegar kæmi að hryðjuverkastarfsemi í Mið-Asíu og víðar í heiminum.