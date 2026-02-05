António Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hefur hvatt Bandaríkjamenn og Rússa til að komast umsvifalaust að nýju samkomulagi um fækkun kjarnorkuvopna. START-samkomulagið frá 2011 rennur út í dag.
Guterres segir um að ræða alvarleg tímamót, þar sem ekkert samkomulag sé í gildi um takmörk á fjölda kjarnorkuvopna sem Bandaríkin og Rússland mega eiga í fyrsta sinn í meira en hálfa öld.
Í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í gær sagði Guterres að START og aðrir samningar um vopnatakmarkanir hefðu aukið öryggi fólks út um allan heim. Þá sagði hann svokallað New Start-samkomulag ekki hafa getað runnið út á verri tíma, nú þegar hættan á notkun kjarnavopna hefði ekki verið meiri í marga áratugi.
Bandaríkin og Rússar eiga samtals um 80 prósent allra kjarnorkuvopna heims. Með samkomulaginu sem var undirritað af þáverandi forsetum, Barack Obama og Dmitry Medvedev, skuldbundu ríkin sig til að takmarka fjölda vopna „í notkun“ við 1.550.
If Congress doesn’t act, the last nuclear arms control treaty between the U.S. and Russia will expire. It would pointlessly wipe out decades of diplomacy, and could spark another arms race that makes the world less safe. This piece is worth the read. https://t.co/NPtKyjYRml— Barack Obama (@BarackObama) February 2, 2026
Obama sagði á samfélagsmiðlum að endalok samkomulagsins gætu leitt til nýs vopnakapphlaups og Medvedev sagði stöðuna áhyggjuefni fyrir alla.
Biden framlengdi samkomulagið árið 2020 en lítið hefur heyrst af málinu frá ríkisstjórn Donald Trump, sem hefur oftsinnis fordæmt allar takmarkanir á mætti Bandaríkjanna. Sérfræðingar segja það þó ekki endilega hugmyndafræðina sem standi í vegi fyrir nýju samkomulagi, heldur takmarkaða þekkingu og getu innan stjórnarinnar til að ganga frá flóknum samningum.