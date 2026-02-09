Borgarfulltrúar í Reykjavík eru með langhæstu grunnlaunin meðal kjörinna fulltrúa á höfuðborgarsvæðinu en bæjarstjórar sveitarfélaganna sex eru með á bilinu tvær til þrjár milljónir króna í laun og aðrar fastar greiðslur á mánuði. Almennir bæjarfulltrúar á höfuðborgarsvæðinu eru flestir með á bilinu 350 til 420 þúsund krónur í föst grunnlaun á mánuði, en ofan á það leggjast ýmsar greiðslur fyrir formennsku og setu í ráðum og nefndum, og jafnvel er greitt fyrir setu á einstaka fundum, sem geta togað launin upp um nokkra hundraðþúsundkalla til viðbótar á mánuði.
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum er sveitarstjórnum skylt að ákveða „hæfilega þóknun“ til sveitarstjórnarmanna fyrir störf þeirra. Þá eiga sveitarstjórnarmenn rétt á greiðslum vegna ferða- og dvalarkostnaðar þegar það á við auk þess sem sveitarstjórn er heimilt að setja sér nánari reglur um réttindi sveitarstjórnarmanna, svo sem hvað lýtur að lífeyrissjóði, fæðingarorlofi og biðlaunum.
Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga tók Vísir saman upplýsingar um greiðslu launa og þóknunar til kjörinna fulltrúa hjá sveitarfélögunum, en allur gangur er á því hvernig þessum málum er háttað hjá hverju sveitarfélagi og hversu aðgengilegar þessar upplýsingar eru á heimasíðum sveitarfélaganna.
Fréttastofa óskaði eftir upplýsingum frá sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu um laun, kjör og aðrar þóknanir til bæjarstjóra og bæjarfulltrúa. Upplýsingar um greiðslur til kjörinna fulltrúa sem eru birtar hér byggja á svörum sveitarfélaganna ásamt upplýsingum af heimasíðum sveitarfélaganna í þeim tilfellum sem þær eru aðgengilegar á vefnum.
Í töflunni hér að ofan má finna sundurliðaðar upplýsingar um laun, þóknanir og aðrar greiðslur til bæjarstjóra og annarra kjörinna fulltrúa sveitarfélaganna. Hægt er að fletta til hliðar í grafinu eða velja sveitarfélag úr fellivalmyndinni til að skoða hvert sveitarfélag.
Líkt og upplýsingarnar í töflunni gefa til kynna, leggst í mörgum tilfellum álag eða aukaþóknun ofan á grunnlaun bæjarfulltrúa. Sé tekið dæmi af handahófi fær bæjarfulltrúi í Kópavogi, sem til dæmis situr einnig í bæjarráði, 111 þúsund krónur aukalega ofan á 415 þúsund króna grunnlaun, sem gera tæpar 530 þúsund krónur á mánuði. Við það myndu svo bætast greiðslur á bilinu 43 til 100 þúsund fyrir hvern setinn nefndarfund.
Borgarstjóri Reykjavíkur og bæjarstjórar allra sveitarfélaganna utan Mosfellsbæjar eru kjörnir fulltrúar sjálfir, og fá því í flestum tilfellum greidd laun bæjarfulltrúa til viðbótar við laun bæjarstjóra. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar er hins vegar ráðinn til starfa og fær því ekki þóknun bæjarfulltrúa, og borgarstjóri þiggur laun frá Reykjavíkurborg samkvæmt ráðningarsamningi auk starfskostnaðar.
Á heimasíðu Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar er að finna nokkuð nákvæma útlistun launagreiðslna til kjörinna fulltrúa. Í tilfellum hinna sveitarfélaganna voru þessar upplýsingar ekki eins aðgengilegar og því var óskað eftir nánari svörum frá hverju sveitarfélagi fyrir sig.
Myndin hér að neðan sýnir annars vegar samsetningu launa borgar- og bæjarstjóra og hins vegar grunnlaun borgar- og bæjarfulltrúa og forseta bæjar-/borgarstjórnar.
Borgarfulltrúar í Reykjavík eru allir með 1,14 milljónir í grunnlaun á mánuði og í ofanálag fá þeir fasta þóknun fyrir setu í ráðum og fyrir forsæti eða formennsku í ráðum borgarinnar. Þá fá allir borgarfulltrúar rúmar 82 þúsund krónur á mánuði í starfskostnað. Algeng heildarlaun borgarfulltrúa, sem til dæmis situr í borgarráði og/eða situr í þremur nefndum eru þannig oft á bilinu 1,3 til 1,8 milljónir á mánuði þegar allt kemur til alls. Fyrstu varaborgarfulltrúar geta jafnframt verið með ágætis tekjur hjá borginni, en grunnlaun þeirra nema hátt í 800 þúsund krónur á mánuði og við það bætast sömuleiðis aðrar greiðslur ef varaborgarfulltrúar gegna öðrum embættum eða nefndarsetu í borgarstjórn.
Athuga skal að auk þeirra greiðslna sem fjallað er um hér fá borgarfulltrúar fasta mánaðarlega þóknun fyrir stjórnarmennsku í félögum á vegum borgarinnar á borð við Félagsbústaði hf., Strætó bs., Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs., Faxaflóahafnir sf., Malbikunarstöðina Höfða hf., SORPU bs., Orkuveitu Reykjavíkur, Brú lífeyrissjóð og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Varamenn í umræddum stjórnum fá greitt fyrir hvern setinn fund, en þessar tekjur eru ekki inni í tölunum sem birtar eru hér. Nánari upplýsingar um laun einstakra borgarfulltrúa er að finna á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
Samkvæmt svörum frá Kópavogsbæ hafa þóknanir til kjörinna fulltrúa hjá Kópavogsbæ ekki tekið breytingum frá síðustu afgreiðslu bæjarstjórnar þar um sem var í apríl í fyrra. Í grunnlaun fá almennir bæjarfulltrúar tæpar 415 þúsund í grunnlaun, og við það bætast frekari greiðslur fyrir setu í nefndum og ráðum bæjarins og þátttöku á fundum líkt og lýst er í töflunni að ofan.
Bæjarstjórinn í Kópavogi fær tæplega 2,43 milljónir í mánaðarlaun og við það bætist þóknun fyrir setu í bæjarstjórn, ráðum og nefndum sem tekur mið af launakjörum bæjarfulltrúa, þar sem núverandi bæjarstjóri er einnig kjörinn fulltrúi. Þá fær bæjarstjóri einnig greiddan útlagðan kostnað vegna nota eigin bifreiðar í þágu starfsins sem nemur 1.250 kílómetrum á mánuði. Samkvæmt ráðningarsamningi nam sú greiðsla 158.750 krónum á þeim tíma.
Í súluritinu hér að neðan má sjá samanburð grunnlauna borgar- og bæjarfulltrúa, bæjarstjóra og forseta bæjarstjórna í sveitarfélögunum sex. Athugið að við grunnlaunin bætast í mörgum tilfellum aðrar greiðslur sem ekki eru með í súluritinu.
Samkvæmt svari frá Hafnarfjarðarbæ við fyrirspurn fréttastofu nemur þóknun bæjarfulltrúa hjá bænum 26% af þingfararkaupi og þóknun forseta bæjarstjórnar 39% af þingfararkaupi, sem er 1.611.288 krónur. Það gera um 418 þúsund krónur á mánuði til aðalmanna í bæjarstjórn og rúmar 628 þúsund krónur til forseta bæjarstjórnar. Ofan á þetta leggjast síðan ýmsar viðbótargreiðslur fyrir hlutverk í ráðum og nefndum sem nánar eru útlistuð í grafinu hér að ofan.
Þar að auki geta bæjarfulltrúar fengið símastyrk en ekki fylgir sögunni hverju hann nemur. Mánaðarlaun fyrir starf bæjarstjóra Hafnarfjarðar auk fastrar yfirvinnu og bílastyrks nema nú samtals kr. 2.512.896 og við það bætist 418 þúsund króna þóknun þar sem núverandi bæjarstjóri er einnig kjörinn fulltrúi og fær því greiðslu fyrir setu í bæjarstjórn líka.
Í tilfelli Mosfellsbæjar er unnið út frá samþykkt bæjarstjórnar um þóknanir fyrir setu í bæjarstjórn, ráðum og nefndum frá því 2022. Þar hafa þóknanir reiknast sem hlutfall af þingfararkaupi, en með ákvörðun bæjarstjórnar frá því í júní í fyrra var samþykkt að aftengja þóknanir tímabundið frá þingfararkaupi. Þannig hækkuðu þóknanir í Mosfellsbæ aðeins um 3,5% í síðustu hækkun, en ekki um 5,6% sem annars hefði verið. Nú miðast laun og þóknanir því við hlutfall af 1.579.245 krónum.
„Laun bæjarstjóra hafa lækkað tvívegis á kjörtímabilinu, nú síðast 11. júní 2025 með tímabundinni aftengingu við launavísitölu,“ segir meðal annars í svarinu frá Mosfellsbæ. Laun bæjarstjóra þar að meðtöldum bifreiðastyrk og yfirvinnu nemi þannig 2,427 milljónum.
Föst laun bæjarstjóra Garðabæjar nema 2.531.814 krónum auk þess sem bærinn greiðir bæjarstjóra bifreiðastyrk vegna afnota af eigin bifreið í þágu starfsins, sem miðast við 10.000 km á ári. Samkvæmt svari bæjarins við fyrirspurn Vísis nemur mánaðarlegur bifreiðastyrkur 119.952 þúsund krónum. Að auki fær bæjarstjóri greidd laun sem bæjarfulltrúi „en kjörnum bæjarfulltrúa er óheimilt að afsala sér greiðslu launa fyrir setu í bæjarstjórn, skv. 4.mgr. 32.gr. sveitarstjórnarlaga,“ líkt og segir í svarinu.
Þá nema föst laun bæjarfulltrúa 366.828 á mánuði og laun forseta bæjarstjórnar nema 603.738 krónum. Bæjarfulltrúar, aðrir en bæjarstjóri, fá að auki bifreiðastyrk að fjárhæð 34.560 krónum á mánuði hver. „Auk framangreindra fastra þóknana fá bæjarfulltrúar sem sitja í nefndum sérstaklega greitt fyrir slíka fundarsetu. Upphæðir greiðslna eru mismunandi eftir því um hvaða nefndir ræðir,“ segir ennfremur í svari frá bænum, en ekki hafa fengist nánari upplýsingar frá bænum um fjárhæðir þeirra þóknana.
Föst mánaðarlaun fulltrúa í bæjarstjórn á Seltjarnarnesi eru tæpar 383 þúsund krónur á mánuði en forseti bæjarstjórnar fær 592 þúsund krónur í laun. Ofan á það bætast svo greiðslur fyrir fundarsetu nefndarmanna sem nema 42.618 krónum á fund, en 60.658 krónum í tilfelli nefndarformanna.
Bæjarstjóri fær rúmar 2,06 milljónir í laun með bifreiðastyrk og við það bætast 383 þúsund krónur á mánuði fyrir setu í bæjarstjórn. Það gera alls um 2,4 milljónir á mánuði.