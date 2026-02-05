Heillaður af Hollandi og lætur ekki háan verðmiða trufla sig Ágúst Orri Arnarson skrifar 5. febrúar 2026 10:30 Stefán Ingi kvaddi Noreg sem þriðji markahæsti leikmaður úrvalsdeildarinnar. Sandefjord Fotball Stefán Ingi Sigurðarson ætlar ekki að láta háan verðmiða trufla sig hjá nýju félagi í hollensku úrvalsdeildinni, sem þessi hávaxni framherji hefur lengi heillast af. Stefán hefur slegið í gegn með Sandefjord síðustu tvö ár og endaði síðasta tímabil sem þriðji markahæsti leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar. Nú hefur hann stigið skref fram á við og samið við Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni. „Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hollensku deildinni og hollenska boltanum. Ég þekki aðeins til því ég bjó í Lúxemborg ungur og maður náði að fylgjast með fótboltanum þar í kring. Líka þegar ég var í Belgíu [á mála hjá Patro Eisden]. Holland hefur lengi verið staður sem mig langar að spila.“ Maður gefur sér það líka að hollenska deildin henti ágætlega fyrir hávaxinn framherja? „Það er akkúrat ástæðan fyrir því að mig langaði að spila í Hollandi. Ég hef horft á deildina og hugsað að þetta væri deild sem gæti hentað mér vel. Norska deildin hentaði mér líka mjög vel en hollenska deildin er talin sterkari og maður vill alltaf taka skref upp á við.“ Félagaskiptin gengu þó ekki fljótt fyrir sig enda um metverð að ræða. Stefán var keyptur á um þrjár milljónir evra, sem gerir hann bæði að dýrasta leikmanni sem Sandefjord hefur selt frá sér og þann dýrasta sem Go Ahead Eagles hefur fjárfest í. Stefán Ingi skrifaði undir samning til ársins 2030 hjá GA Eagles. GA Eagles „Það skiptir mig ekki máli þannig séð, hvað fer á milli klúbbana, bara að þetta hafi klárast. Starfið mitt er ennþá það sama, að hjálpa liðinu að vinna leiki með því að skora mörk og leggja upp. Sama hvað fór þar, það breytir engu. En auðvitað er gaman bæði lið hafi viljað hafa mann.“ Hjá Go Ahead Eagles mun Stefán hitta annan leikmann sem er alinn upp í herbúðum Breiðabliks í Kópavoginum. Alfons Sampsted skipti á dögunum til félagins frá Birmingham. „Við náðum aldrei að spila saman, þegar ég byrjaði í 2. flokki var hann kominn upp í meistaraflokk, en maður veit auðvitað alltaf hverjir aðrir leikmenn eru. Ég þekki hann ekki persónulega en býst við að kynnast honum betur á næstunni.“ Hollenski boltinn Norski boltinn Mest lesið Sjáðu Dag Sig taka „Purple Rain“ með Prince á rafmagnsgítar Handbolti Íþróttafólk forðast kynlíf af ótta við að falla á lyfjaprófi Sport Svara gagnrýni Alfreðs: „Látum ekki þagga niður í okkur“ Handbolti Fékk nóg og strunsaði út úr viðtali Sport „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ Fótbolti Brand miðlar málum eftir föst skot Alfreðs Handbolti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Íslenski boltinn Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Fótbolti Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Enski boltinn Fleiri fréttir Fjölgar í hópi Íslendinga hjá Inter Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Heillaður af Hollandi og lætur ekki háan verðmiða trufla sig „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði „Don Orri Steinn Óskarsson“ Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Verkfalli Ronaldo lokið Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Böðvar kominn til ÍA frá FH Verjast fótboltabullum með andlitsgreiningu á völlunum Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Reif buxurnar nánast af Yamal sem lét ekki stoppa sig Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Víkingar keyptu Helenu af Val Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Hættir hjá félaginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði Stjarnan sækir miðvörð að vestan Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Úkraínumenn æfir vegna orða forseta FIFA: „Minnir á Ólympíuleikana 1936“ Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Forseti FIFA vill fá Rússland inn aftur: „Bannið hefur skapað meiri gremju og hatur“ Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sjá meira