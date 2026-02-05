Fótbolti

Heillaður af Hollandi og lætur ekki háan verðmiða trufla sig

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Stefán Ingi kvaddi Noreg sem þriðji markahæsti leikmaður úrvalsdeildarinnar. 
Stefán Ingi Sigurðarson ætlar ekki að láta háan verðmiða trufla sig hjá nýju félagi í hollensku úrvalsdeildinni, sem þessi hávaxni framherji hefur lengi heillast af.

Stefán hefur slegið í gegn með Sandefjord síðustu tvö ár og endaði síðasta tímabil sem þriðji markahæsti leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar. Nú hefur hann stigið skref fram á við og samið við Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni.

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hollensku deildinni og hollenska boltanum. Ég þekki aðeins til því ég bjó í Lúxemborg ungur og maður náði að fylgjast með fótboltanum þar í kring. Líka þegar ég var í Belgíu [á mála hjá Patro Eisden]. Holland hefur lengi verið staður sem mig langar að spila.“

Maður gefur sér það líka að hollenska deildin henti ágætlega fyrir hávaxinn framherja?

„Það er akkúrat ástæðan fyrir því að mig langaði að spila í Hollandi. Ég hef horft á deildina og hugsað að þetta væri deild sem gæti hentað mér vel. Norska deildin hentaði mér líka mjög vel en hollenska deildin er talin sterkari og maður vill alltaf taka skref upp á við.“

Félagaskiptin gengu þó ekki fljótt fyrir sig enda um metverð að ræða. Stefán var keyptur á um þrjár milljónir evra, sem gerir hann bæði að dýrasta leikmanni sem Sandefjord hefur selt frá sér og þann dýrasta sem Go Ahead Eagles hefur fjárfest í.

Stefán Ingi skrifaði undir samning til ársins 2030 hjá GA Eagles. GA Eagles

„Það skiptir mig ekki máli þannig séð, hvað fer á milli klúbbana, bara að þetta hafi klárast. Starfið mitt er ennþá það sama, að hjálpa liðinu að vinna leiki með því að skora mörk og leggja upp. Sama hvað fór þar, það breytir engu. En auðvitað er gaman bæði lið hafi viljað hafa mann.“

Hjá Go Ahead Eagles mun Stefán hitta annan leikmann sem er alinn upp í herbúðum Breiðabliks í Kópavoginum. Alfons Sampsted skipti á dögunum til félagins frá Birmingham.

„Við náðum aldrei að spila saman, þegar ég byrjaði í 2. flokki var hann kominn upp í meistaraflokk, en maður veit auðvitað alltaf hverjir aðrir leikmenn eru. Ég þekki hann ekki persónulega en býst við að kynnast honum betur á næstunni.“

