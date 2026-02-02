Fótbolti

Stefán Ingi seldur til Hollands fyrir metverð

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Stefán Ingi Sigurðarson er dýrasta sala í sögu Sandefjord. 
Stefán Ingi Sigurðarson er genginn til liðs við Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni en hann kemur til félagsins frá Sandefjord í Noregi.

Stefán Ingi er 25 ára gamall framherji og var þriðji markahæsti leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili, þegar hann skoraði 15 mörk í 27 leikjum fyrir Sandefjord sem hafnaði í 5. sæti deildarinnar.

Með þessum skiptum er Stefán Ingi er orðinn sá verðmætasti sem Sandefjord hefur nokkurn tímann selt frá, félagið staðfesti það í tilkynningu og TV2 í Noregi greinir frá því að kaupverðið sé um 34 milljónir norskra króna eða um 430 milljónir íslenskra.

Hjá Go Ahead Eagles, sem situr í 14. sæti hollensku deildarinnar, hittir hann Alfons Sampsted sem gekk nýlega í raðir félagsins frá Birmingham City á Englandi. Þeir eru báðir uppaldir Blikar.

Næsti leikur liðsins er á fimmtudaginn, í átta liða úrslitum bikarkeppninar gegn Telstar, fyrir tilviljun mætast sömu lið svo í deildinni á sunnudag.

