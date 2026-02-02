Stefán Ingi seldur til Hollands fyrir metverð Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. febrúar 2026 20:44 Stefán Ingi Sigurðarson er dýrasta sala í sögu Sandefjord. Sandefjord Fotball Stefán Ingi Sigurðarson er genginn til liðs við Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni en hann kemur til félagsins frá Sandefjord í Noregi. Stefán Ingi er 25 ára gamall framherji og var þriðji markahæsti leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili, þegar hann skoraði 15 mörk í 27 leikjum fyrir Sandefjord sem hafnaði í 5. sæti deildarinnar. Með þessum skiptum er Stefán Ingi er orðinn sá verðmætasti sem Sandefjord hefur nokkurn tímann selt frá, félagið staðfesti það í tilkynningu og TV2 í Noregi greinir frá því að kaupverðið sé um 34 milljónir norskra króna eða um 430 milljónir íslenskra. Hjá Go Ahead Eagles, sem situr í 14. sæti hollensku deildarinnar, hittir hann Alfons Sampsted sem gekk nýlega í raðir félagsins frá Birmingham City á Englandi. Þeir eru báðir uppaldir Blikar. Næsti leikur liðsins er á fimmtudaginn, í átta liða úrslitum bikarkeppninar gegn Telstar, fyrir tilviljun mætast sömu lið svo í deildinni á sunnudag. View this post on Instagram Norski boltinn Hollenski boltinn Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Bónus frá ríkinu, bannaða bandið og aftur hátíð fyrir Dag og hans menn Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Segja að bestu árin hjá þessum hóp séu fram undan Handbolti Fleiri fréttir Kralj fer til Keflavíkur Sandra fór illa með færin í tapi gegn úlfynjunum Mateta fer ekki til Mílanó Valgeiri létt eftir langa martröð Ísak Andri til Danmerkur rétt fyrir lok gluggans Ronaldo í fýlu og skrópar í leik kvöldsins Jón Dagur bætist í Íslendingalið Freys Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Kolbeinn lánaður til Noregs „Ég er ekki Gandálfur hinn grái“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Willum snýr aftur í hollenska boltann Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Mbappé bætti upp fyrir hrikalegt klúður Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Hearts náði sjö stiga forskoti Yamal og Rashford á skotskónum í sigri Börsunga Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Fiorentina tapaði fyrir meisturunum Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjá meira