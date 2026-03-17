Bodö/Glimt er úr leik í Meistaradeildinni þrátt fyrir að hafa mætt með þriggja marka forskot í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum. Sporting yfirspilaði norska liðið, vann 5-0 og þar með 5-3 samanlagt.
Sporting var búið að vinna upp mörkin þrjú í venjulegum leiktíma en portúgalska liðið þurfti framlengingu til að ná inn markinu sem skilaði liðinu í átta liða úrslitin. Á endanum urðu mörkin fimm.Sporting-menn voru í stórsókn frá fyrstu mínútu og það var allt annar bragur yfir þessum leik og í hinum sem á undan fóru í þessu mikla ævintýri norska liðsins.Gonçalo Inácio braut ísinn með því að skalla inn hornspyrnu Trincao á 34. mínútu. Sporting fékk fimm dauðafæri í fyrri hálfleiknum en skoraði bara þetta eina mark.Það var hins vegar ljóst á öllu að norska liðið héldi þessa orrahríð varla út mikið lengur. Bodö náði reyndar að búa sér eitt hættulegt færi þar sem skalli Sondre Brunstad Fet endaði tvisvar í markslánni en inn fór hann ekki.Staðan var því enn 1-0 í hálfleik en eftir sextán mínútna leik í þeim síðari kom Pote Sporting í 2-0. Það var því rúmur hálftími eftir og portúgalska liðið vantaði aðeins eitt mark til að jafna einvígið.Markið kom eftir 78. mínútna leik þegar Sporting fékk vítaspyrnu með hjálp myndbandsdómara. Luis Suárez fór á vítapunktinn, skoraði af miklu öryggi og kom Sporting í 3-0.Staðan var því orðin jöfn í einvíginu og Portúgalarnir höfðu nægan tíma til að kóróna endurkomu sína. Það tókst þó ekki og því þurfti að framlengja leikinn.Sporting var ekki lengi að skora í framlengingunni þegar Maxi Araújo skoraði eftir undirbúning Trincao strax á annarri mínútu framlengingarinnar.Norðmennirnir þurftu því að snúa vörn í sókn og sækja mark. Það tókst þeim ekki og stuðningsmenn Sporting munu syngja um þetta kvöld lengi.
Til að kóróna kvöldið fyrir Portúgalana skoraði Rafael Ferreira Nel fimmta markið í uppbótartímanum og norska martröðin var um leið fullkomnuð.Sporting mætir annaðhvort Arsenal eða Bayer Leverkusen í átta liða úrslitunum.