FIFA neitar að færa HM-leiki Írans til Mexíkó

Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, virðist hafa útilokað að leikir Írans á heimsmeistaramótinu í sumar verði færðir frá Bandaríkjunum til Mexíkó.
Forseti íranska knattspyrnusambandsins hafði sagt að viðræður væru í gangi um að færa leiki til að tryggja öryggi leikmanna sinna.
Þetta kemur í kjölfar árása Bandaríkjanna og Ísraels á Íran, sem hefur brugðist við með árásum á Ísrael og bandalagsríki Bandaríkjanna við Persaflóa.
Hins vegar sagði FIFA í yfirlýsingu á þriðjudag að það hlakkaði til að sjá þjóðir „keppa samkvæmt leikjadagskránni“ eins og talsmaður sambandsins orðar það.
Bandaríkin eru gestgjafar heimsmeistaramótsins, sem fer fram milli 11. júní og 19. júlí í sumar, ásamt Kanada og Mexíkó.
Fifa was forced to clarify its position after the president of the Iranian federation, Mehdi Taj, said “negotiations” had taken place over switching the country’s games from the United States@ben_rumsby has more ⬇️https://t.co/VbOb3eqCuN pic.twitter.com/UdoLGrS2Ut— Telegraph Football (@TeleFootball) March 17, 2026
Íran á að mæta Nýja-Sjálandi 16. júní og Belgíu 21. júní, báðir leikir í Los Angeles, og síðan er síðasti leikurinn í riðlakeppninni á móti Egyptalandi í Seattle 27. júní.
Í síðustu viku sagði Donald Trump forseti Bandaríkjanna að þótt Íranar séu „velkomnir á heimsmeistaramótið“ telji hann „ekki viðeigandi“ að þeir mæti „vegna eigin öryggis og að þeir myndu þá setja sig í lífshættu“.
„Þegar Trump hefur beinlínis lýst því yfir að hann geti ekki tryggt öryggi íranska landsliðsins munum við vissulega ekki ferðast til Ameríku,“ sagði Mehdi Taj, forseti íranska knattspyrnusambandsins, í færslu á samfélagsmiðlareikningi íranska sendiráðsins í Mexíkó.
„Við erum í viðræðum við FIFA um að halda leiki Írans á heimsmeistaramótinu í Mexíkó.“
Iran says it is "in talks" to hold its World Cup matches in Mexico.However, Fifa appears to have ruled out the possibility after stating it was looking forward to nations "competing as per the match schedule". pic.twitter.com/YKjfDY3AKi— BBC Sport (@BBCSport) March 17, 2026
Talsmaður FIFA sagði: „FIFA er í reglulegu sambandi við öll þátttökusambönd, þar á meðal Íran, til að ræða skipulagningu heimsmeistaramótsins. FIFA hlakkar til að sjá öll þátttökulið keppa samkvæmt leikjadagskránni sem tilkynnt var 6. desember 2025.“
Íran, sem hefur tryggt sér sæti á heimsmeistaramótinu í fjórða sinn í röð, ákvað að draga sig ekki úr keppninni síðasta sumar þegar Bandaríkin sprengdu upp þrjár kjarnorkustöðvar í landinu.
Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur sagt að forseti Bandaríkjanna hefði sagt honum að Íranar væru „velkomnir að keppa“ á mótinu í sumar, þrátt fyrir að löndin ættu í stríði.
Ahmad Donyamali, íþrótta- og æskulýðsmálaráðherra Írans, sagði þá að „við neinar kringumstæður höfum við viðeigandi skilyrði til að taka þátt í heimsmeistaramótinu“.