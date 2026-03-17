Fótbolti

FIFA neitar að færa HM-leiki Írans til Mexíkó

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmaður íranska fótboltalandsliðsins á leik liðsins á síðasta heimsmeistaramóti í Katar 2022. Getty/Ulrik Pedersen

Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, virðist hafa útilokað að leikir Írans á heimsmeistaramótinu í sumar verði færðir frá Bandaríkjunum til Mexíkó.

Forseti íranska knattspyrnusambandsins hafði sagt að viðræður væru í gangi um að færa leiki til að tryggja öryggi leikmanna sinna.

Þetta kemur í kjölfar árása Bandaríkjanna og Ísraels á Íran, sem hefur brugðist við með árásum á Ísrael og bandalagsríki Bandaríkjanna við Persaflóa.

Hins vegar sagði FIFA í yfirlýsingu á þriðjudag að það hlakkaði til að sjá þjóðir „keppa samkvæmt leikjadagskránni“ eins og talsmaður sambandsins orðar það.

Bandaríkin eru gestgjafar heimsmeistaramótsins, sem fer fram milli 11. júní og 19. júlí í sumar, ásamt Kanada og Mexíkó.

Íran á að mæta Nýja-Sjálandi 16. júní og Belgíu 21. júní, báðir leikir í Los Angeles, og síðan er síðasti leikurinn í riðlakeppninni á móti Egyptalandi í Seattle 27. júní.

Í síðustu viku sagði Donald Trump forseti Bandaríkjanna að þótt Íranar séu „velkomnir á heimsmeistaramótið“ telji hann „ekki viðeigandi“ að þeir mæti „vegna eigin öryggis og að þeir myndu þá setja sig í lífshættu“.

„Þegar Trump hefur beinlínis lýst því yfir að hann geti ekki tryggt öryggi íranska landsliðsins munum við vissulega ekki ferðast til Ameríku,“ sagði Mehdi Taj, forseti íranska knattspyrnusambandsins, í færslu á samfélagsmiðlareikningi íranska sendiráðsins í Mexíkó.

„Við erum í viðræðum við FIFA um að halda leiki Írans á heimsmeistaramótinu í Mexíkó.“

Talsmaður FIFA sagði: „FIFA er í reglulegu sambandi við öll þátttökusambönd, þar á meðal Íran, til að ræða skipulagningu heimsmeistaramótsins. FIFA hlakkar til að sjá öll þátttökulið keppa samkvæmt leikjadagskránni sem tilkynnt var 6. desember 2025.“

Íran, sem hefur tryggt sér sæti á heimsmeistaramótinu í fjórða sinn í röð, ákvað að draga sig ekki úr keppninni síðasta sumar þegar Bandaríkin sprengdu upp þrjár kjarnorkustöðvar í landinu.

Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur sagt að forseti Bandaríkjanna hefði sagt honum að Íranar væru „velkomnir að keppa“ á mótinu í sumar, þrátt fyrir að löndin ættu í stríði.

Ahmad Donyamali, íþrótta- og æskulýðsmálaráðherra Írans, sagði þá að „við neinar kringumstæður höfum við viðeigandi skilyrði til að taka þátt í heimsmeistaramótinu“.

FIFA Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið