Fara ekki fram á gæslu­varð­hald vegna slags­mála

Lovísa Arnardóttir skrifar
Mynd tekin á vettvangi í gær. Aðsend

Einn er enn í haldi Lögreglunnar á Suðurlandi vegna slagsmála á Selfossi í gær. Lögreglan á Suðurlandi mun ekki fara fram á gæsluvarðhald yfir manninum.

Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurlandi, segir rannsókn málsins enn standa yfir.

„Það komu upp átök og við erum að rannsaka málið,“ segir Jón Gunnar.

Sérsveitin var kölluð út klukkan 15 í gær að blokk við Álftarima 9 á Selfossi eftir að tilkynnt var um slagsmál. Samkvæmt heimildum Vísis hafði tilkynningin snúið að slagsmálum í bíl fyrir utan húsnæðið. 

Lögregla sagði í gær að grunur hafi leikið á um að vopn væru í spilinu. Fram kom í frétt í gær að þegar lögregla og vopnaðir sérsveitarmenn mættu á vettvang gengu þeir inn í húsnæðið með múrbrjót meðferðis, sem notaður er til þess að brjóta niður hurðir, að sögn sjónarvotta.

