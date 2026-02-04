Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lovísa Arnardóttir skrifar 4. febrúar 2026 11:55 Mynd tekin á vettvangi í gær. Aðsend Einn er enn í haldi Lögreglunnar á Suðurlandi vegna slagsmála á Selfossi í gær. Lögreglan á Suðurlandi mun ekki fara fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurlandi, segir rannsókn málsins enn standa yfir. „Það komu upp átök og við erum að rannsaka málið,“ segir Jón Gunnar. Sérsveitin var kölluð út klukkan 15 í gær að blokk við Álftarima 9 á Selfossi eftir að tilkynnt var um slagsmál. Samkvæmt heimildum Vísis hafði tilkynningin snúið að slagsmálum í bíl fyrir utan húsnæðið. Lögregla sagði í gær að grunur hafi leikið á um að vopn væru í spilinu. Fram kom í frétt í gær að þegar lögregla og vopnaðir sérsveitarmenn mættu á vettvang gengu þeir inn í húsnæðið með múrbrjót meðferðis, sem notaður er til þess að brjóta niður hurðir, að sögn sjónarvotta. Árborg Lögreglumál Tengdar fréttir Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Hið minnsta einn var handtekinn í aðgerðum lögreglu og sérsveitar í fjölbýlishúsi á Selfossi um klukkan 15 í dag. Tilkynnt var um slagsmál þar sem vopni var mögulega beitt og er málið rannsakað með líkamsárás. 3. febrúar 2026 15:25 Mest lesið Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Innlent Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Innlent Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Innlent Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Erlent „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Innlent Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári Innlent Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Innlent Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Innlent Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Erlent Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Erlent Fleiri fréttir Án rennandi vatns í á annan sólarhring Vilja óháða sérfræðinefnd til að rannsaka alvarleg atvik í heilbrigðiskerfinu Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Læknar kalla eftir sérstakri nefnd til að rannsaka alvarleg atvik Vara við svikasímtölum í nafni Sigríðar Bjarkar Breytingar hjá Viðreisn eftir afsögn Guðbrands Símafrí í grunnskólum Kópavogs Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Þjóðin klofin gagnvart ESB og fylgi við NATO á hreyfingu Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tveggja turna tal í Reykjavík Tillaga um „hlaðborð lausna“ felld Krúnan sjálf gæti verið í hættu vegna hneykslismála Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Sérsveitin brást við slagsmálum á Selfossi: „Í það minnsta kylfa notuð“ Telja eðlilegt að gusurnar greiði gjald Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Rannsókn á andlátinu hófst eftir tilkynningu starfsmanns „Af öllum vondu málum ríkisstjórnarinnar finnst mér þetta það versta“ Starfsmenn á bráðamóttöku með berkla en ekki taldir smitandi Snjóleysi í Reykjavík í janúar ekki einsdæmi en afar fátítt Kröfunni hafnað og starfsmönnunum sleppt Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Sjá meira