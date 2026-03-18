Asahláka og vatnavextir geti skapað hættu á vegum Birgir Olgeirsson skrifar 18. mars 2026 11:22 Það má búast við talsverðri vætu á morgun. Vísir/Anton Brink Á morgun munu skil ganga yfir landið með mildara lofti og mikilli eða talsverðri rigningu. Leysingar geta orðið miklar og vatn og krapi flætt yfir vegi þar sem frárennsli og niðurföll eru víða full af snjó. Gul veðurviðvörun hefur verið gefin út fyrir Breiðafjörð, Vestfirði, Norðurland eystra, Austurland að Glettingi, Austfirði, Miðhálendið, Strandir og norðurland vestra. Vegfarendur á sunnan- og vestanverðu landinu eru hvattir til að fara að með gát þar sem varhugaverðar akstursaðstæður geta skapast á meðan veðrið gengur yfir frá aðfaranótt fimmtudags fram að kvöldmatarleyti. Veðurstofa Íslands tekur fram að á Vestfjörðum, Ströndum og sums staðar á Norðurlandi sé talsverður snjór, svo þar gæti gert hláku, svo ekki sé talað um asahláku. Mikilvægt sé að hreinsa vel frá niðurföllum til að forðast vatnstjón, sýna aðgát og fylgjast með veðurspám og viðvörunum. Styttir upp á Norðausturlandi upp úr hádegi á morgun og hiti víða 5 til 10 stig. Annað kvöld fara skilin áfram til vesturs og kólnar þá hratt í kjölfarið með éljum, fyrst á vestanverðu landinu.Á föstudag gengur á með suðvestanhvassviðri eða -stormi og éljagangi, en hægari vindar og bjart að mestu fyrir austan. Hiti kringum frostmark.