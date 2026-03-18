Til­raun til manndráps í Túnunum og ó­á­nægja með vaxta­hækkun

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum segjum við frá rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás sem framin var í fyrrinótt. Samkvæmt heimildum fréttastofu var eggvopni og kyldum beitt við árásina sem er talin hafa verið tilraun til manndráps. 

Einnig verður rætt við Seðlabankastjóra um þá ákvörðun að hækka stýrivexti eins og greint var frá í morgun. Við heyrum einnig álit verkalýðsforkólfs og fjármálaráðherra á þeirri ákvörðun. 

Að auki segjum við frá óhugnanlegu máli sem upp er komið á Akranesi og varðar meint kynferðisbrot gegn barni á leiksskóla.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 18. mars 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

