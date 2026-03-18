Grikkinn verður ákærður fyrir manndráp Árni Sæberg skrifar 18. mars 2026 12:11 Maðurinn fannst látinn í íbúð að Skjólbraut. Vísir/Vilhelm Ákæra verður gefin út í dag á hendur grískum karlmanni, sem sætt hefur grun um að hafa orðið portúgölskum manni að bana í Kópavogi í nóvember síðastliðnum. Hann verður ákærður fyrir manndráp. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari í samtali við Vísi. Samhliða útgáfu ákæru verði farið fram á fjögurra vikna framlengingu á gæsluvarðhaldi yfir manninum síðdegis. Í lok nóvember hóf lögregla rannsókn á mannsláti í heimahúsi við Skjólbraut í Kópavogi. Hinn látni var maður um fertugt af portúgölskum uppruna. Viku síðar var sá gríski handtekinn í tengslum við mannslátið en honum sleppt úr haldi þremur dögum síðar. Degi eftir að honum var sleppt var hann aftur handtekinn og hefur hann setið í gæsluvarðhaldi síðan. Karl Ingi segir að málið hafi komið til Héraðssaksóknara síðasta föstudag að lokinni rannsókn lögreglu.