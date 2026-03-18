Alvarlegir annmarkar á brunavörnum á Stuðlum Birgir Olgeirsson skrifar 18. mars 2026 11:14 Stuðlar eru í Fossaleyni í Grafarvogi. Á myndinni sést hvar í húsnæðinu bruninn átti sér stað í október 2024. Vísir/Vilhelm Rannsókn er sögð hafa leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum á meðferðarheimilinu Stuðlum. Þetta kemur fram í skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á eldsvoða sem varð á Stuðlum í október árið 2024 þar sem piltur lét lífið. Eru þessir annmarkar á brunavörnum, virkni þeirra og eftirliti sagðir hafa haft veruleg áhrif á öryggi og mannslíf. Bruninn varpaði ljósi á veikleika í kerfinu Í skýrslunni er eldsvoðinn sagður hafa varpað ljósi á veikleika í því kerfi sem ætlað er að tryggja brunavarnir í mannvirkjum þar sem vistaðir eru viðkvæmir einstaklingar sem ekki eru færir um að koma sér sjálfir út eða á öruggt svæði við eldsvoða. Í þannig mannvirkjum eru gerðar auknar kröfur til brunavarna, virkni þeirra og reglubundins eftirlits. Ítrekaðar kröfur um úrbætur voru ekki uppfylltar Samkvæmt lögum beri eigandi og eftir atvikum forráðamaður mannvirkis ábyrgð á því að brunavarnir séu að virka og að reglubundið eftirlit sé viðhaft. „Á árunum fyrir eldsvoðann voru ítrekað gerðar kröfur um úrbætur á brunavörnum gagnvart Ríkiseignum, sem eiganda mannvirkisins. Kröfur um úrbætur voru bæði gerðar í kjölfar hefðbundins eldvarnareftirlits Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og við framkvæmd öryggis- og lokaúttekta byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar. Þrátt fyrir það voru nauðsynlegar úrbætur ekki gerðar," segir í tilkynningu um skýrsluna. Fjórar tillögur að úrbótum Stofnunin gerir fjórar tillögur að úrbótum sem miða að því að efla brunavarnir með skýrari ábyrgð, betra eftirliti og auknu aðgengi að upplýsingum. Í fyrsta lagi að eigendur og forráðamenn mannvirkja beri skýra ábyrgð á eigin brunavörnum, meðal annars með fræðslu og sérstöku eftirliti með mannvirkjum þar sem fólk getur ekki bjargað sér sjálft; í öðru lagi að byggingarfulltrúar tryggi að mannvirki séu ekki tekin í notkun án öryggis- og lokaúttektarvottorðs og að slökkvilið hafi aðgang að nauðsynlegum gögnum; í þriðja lagi að mannvirkjaskrá HMS verði nýtt betur svo eftirlitsaðilar hafi sameiginlegt aðgengi að hönnunargögnum og geti fylgst með að brunavarnir, eftirlit og rýmingaráætlanir séu í samræmi; og í fjórða lagi að eldvarnaeftirlit slökkviliða verði styrkt með aukinni fræðslu, leiðbeiningum og regluverksbreytingum sem taki mið af áhættu og breyttu byggingareftirliti. Skýrsluna í heild má lesa hér.