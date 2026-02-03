Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, og Hillary Clinton, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafa samþykkt að bera vitni fyrir þingnefnd sem rannsakar mál Jeffrey Epstein.
Clinton-hjónin höfðu áður neitað að þau myndu aðstoða nefndina við rannsókn málsins og sökuðu formann hennar, fulltrúadeildarþingmanninn og Repúblikanann James R. Comer, um pólitískar ofsóknir. Þá sögðu þau stefnurnar sem gefnar voru út á hendur þeim ólögmætar.
Hjónin virðast hins vegar hafa skipt um skoðun eftir að nokkrir Demókratar greiddu atkvæði með Repúblikönum um að mæla með því að ákærur yrðu gefnar út á hendur þeim fyrir að neita að mæta fyrir þingnefndina.
Bill Clinton er sagður hafa samþykkt að veita fjögurra tíma viðtal, sem hann hafði áður sagt óviðeigandi enda fordæmalaust að fyrrverandi forseti sé dreginn fyrir þingnefnd með þessum hætti.
Lögmenn hjónanna hafa farið fram á að Hillary fái að leggja fram yfirlýsingu í stað þess að mæta fyrir nefndina en segja hana munu svara spurningum ef þess verður krafist. Hún hefur neitað því að hafa nokkurn tímann hitt eða rætt við Epstein.
Samkvæmt New York Times hefur Comer hafnað kröfu Bill um að viðtalið verði aðeins fjórir tímar, enda sé forsetanum fyrrverandi „ræðinn“ og væri í lófa lagt að draga skýringar sínar á langinn. Þá hefur hann neitað því að samþykkja að spurningarnar verði eingöngu bundnar við Epstein og heldur því fram að Clinton muni túlka það þröngt þegar að því kemur og neita að svara spurningum sem sannarlega eru málinu viðkomandi.
Comer hefur verið sakaður um að beina spjótum sínum að Clinton-hjónunum í viðleitni til að draga athyglina frá tengslum Epstein og Donald Trump Bandaríkjaforseta. Bill Clinton hefur viðurkennt að hafa þekkt Epstein en segist ekki hafa heimsótt alræmda eyju hans og þá hafi hann slitið á öll tengsl við hann fyrir tveimur áratugum.