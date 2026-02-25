Innlent

Þrjár stúlkur réðust á eina

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fangageymslur voru tómar í morgunsárið en 48 mál skráð á vaktinni.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust tvær tilkynningar um líkamsárásir í gærkvöldi eða nótt en báðar áttu sér stað í Seljahverfi.

Þrjár stúlkur réðust á eina í öðru tilvikinu en í hinu fór árásarmaðurinn einnig ránshendi um heimili. Báðir þolendur urðu fyrir minniháttar áverkum. Málin eru í rannsókn.

Lögreglu barst einnig tilkynning um slys í heimahúsi í Hafnarfirði, þar sem barn hafði dottið og slasast á framhandlegg. Var barnið flutt á bráðamóttöku til skoðunar.

Þá var einn handtekinn í póstnúmerinu 104, grunaður um fíkniefnamisferli.

Tvær tilkynningar bárust um umferðarslys en engin slys urðu á fólki.

