Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust tvær tilkynningar um líkamsárásir í gærkvöldi eða nótt en báðar áttu sér stað í Seljahverfi.
Þrjár stúlkur réðust á eina í öðru tilvikinu en í hinu fór árásarmaðurinn einnig ránshendi um heimili. Báðir þolendur urðu fyrir minniháttar áverkum. Málin eru í rannsókn.
Lögreglu barst einnig tilkynning um slys í heimahúsi í Hafnarfirði, þar sem barn hafði dottið og slasast á framhandlegg. Var barnið flutt á bráðamóttöku til skoðunar.
Þá var einn handtekinn í póstnúmerinu 104, grunaður um fíkniefnamisferli.
Tvær tilkynningar bárust um umferðarslys en engin slys urðu á fólki.