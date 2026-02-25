Björgunarsveitarfólk á Austurlandi hafði í nægu að snúast í hvassviðri og kófi í gærkvöldi. Fjórtán manns í smárútu sem lenti utan vegar í Fagradal var komið til aðstoðar og ferðafólki í nokkrum bílum á Mývatns- og Möðrudalsöræfu.
Rútan lenti út af veginum rétt ofan Reyðarfjarðar rétt fyrir klukkan átta í gærkvöldi. Björgunarsveitin Ársól á Reyðarfirði var ræst út og flutti hún fjórtán manns sem voru um borð áfram til Egilsstaða þangað sem för hópsins var heitið, að því er segir í tilkynningu frá Landsbjörg. Rútan var skilin eftir utan vegarins.
Þrjár björgunarsveitir voru kallaðar út til þess að þræða Mývatns- og Möðrudalsöræfi og fylgja ferðafólki þaðan þegar veginum var lokað. Tilkynning barst um bíl sem fór út af veginum í Langadal og vissi lögregla og björgunarsveitir af að minnsta kosti fimm bílum á leiðinni.
Björgunarsveitarfólk keyrði svo vegi á Öræfum, veginn til Vopnafjarðar og hringveginn þangað til þær mættust. Á þeirri leið voru tveir bílar sem lent höfðu út af vegi, bíllinn í Langadal auk bíls við Skjöldólfsstaði. Farþegar þeirra voru teknir í bíla björgunarsveita og komið á áfangastað en bílar skildir eftir.
Á annan tug farartækja var á ferðinni á leiðinni þrátt fyrir veðrið.
Björgunarsveitir könnuðu einnig ferðir gönguskíðamanns sem sást hafði hverfa til fjalla í uppsveitum Skaftafellssýslu, á leið inn á Fjallabak. Sökum slæmrar veðurspár var ákveðið að kanna nánar með för mannsins.
„Við skoðun Safe Travel kom í ljós að maðurinn hafði skilið eftir ferðaáætlun á vef Safe Travel. Haft var samband við hann í gegnum þær fjarskiptaleiðir sem hann hafði gefið upp og honum leiðbeint með komandi veður. Staðfesting kom frá gönguskíðamanninum um að allt væri í lagi hjá honum og hann ætlaði að hinkra í tjaldi sínu eftir að veður skánaði,“ segir í tilkynningu Landsbjargar.