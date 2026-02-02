Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 2. febrúar 2026 22:31 Mette-Marit og Hákon krónprins. Rune Hellestad - Corbis/Corbis via Getty Images Vonbrigði norsku þjóðarinnar með krónprinsessu landsins eftir opinberanir í Epstein-skjölunum og málaferli gegn syni hennar rista djúpt, að sögn Íslendings í Noregi. Norðmenn taki því illa þegar orðstÍr þjóðarinnar sé í húfi. Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta? var fyrirsögn norska miðilsins Aftenposten eftir að tölvupóstsamskipti norsku krónprinsessunnar og barnaníðings Jeffrey Epsteins birtust í nýjustu opinberunum Epstein skjalanna. Málið kemur á versta tíma fyrir fjölskylduna því sonur hennar úr fyrra hjónabandi, Marius Borg Hoiby, var handtekinn í gær grunaður um líkamsárás, hótun með hnífi og brot gegn nálgunarbanni. Héraðsdómur í Osló úrskurðaði í dag Marius í gæsluvarðhald í mánuð vegna málsins. Áður átti að rétta yfir honum vegna 38 meintra brota, meðal annars fyrir ofbeldi í nánu sambandi og nauðgun svo fátt eitt sé nefnd. Valgeir Magnússon, Íslendingur í Noregi segir Norðmenn einfaldlega ekki tala um annað. Svo elskuð „Vegna þess að þetta eru svo mikil vonbrigði. Hún var svo elskuð og þessi afsökunarbeiðni sem hún er búin að senda frá sér, fólki þykir það ekki nóg, fólk er svona í biðstöðu, í vonbrigðum. Fólk er að pæla í því hvort hún var rétta manneskjan yfirleitt. Þetta verður mjög erfitt fyrir hana að ná aftur trúverðugleikanum sem hún þarf til að vera framtíðardrottning Noregs.“ Fjölskyldan eigi þó fleiri ása í erminni líkt og dóttur þeirra Hákons, Ingrid Alexöndru sem tók á móti Höllu Tómasdóttur forseta Íslands í fyrra og segir Valgeir fátt benda til þess að skandalarnir bitni á Hákoni krónprinsi. https://www.visir.is/g/20262837429d/-getur-mette-marit-ordid-drottning-eftir-thetta- „Norðmönnum líður mjög illa ef Norðmenn líta illa út á heimssviðinu. Noregur er svolítið svona fullkominn staður og svo eru fleiri í þessum skjölum eins og fyrrverandi forsætisráðherra en hann er búinn með sinn feril og enginn hefur áhyggjur af því og hann var svona pínu skrítinn á sínum tíma hvorteðer en hún var gersemi og hún var öskubuskan þeirra, þannig þau voru svolítið að tapa Disney prinsessunni sinni.“ Noregur Kóngafólk Mest lesið Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Innlent Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Erlent Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Erlent Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Innlent Fleiri fréttir Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Musk segir spænsk stjórnvöld hyggja á „þjóðarmorð“ Herða lög um brottvísanir: „Yfir á rauðu í von um að ljósið verði grænt“ Birtu nektarmyndir af ungum konum fyrir mistök Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta „Njósnasjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Sjá meira