Segir von­brigðin með prinsessuna rista djúpt

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Mette-Marit og Hákon krónprins.
Mette-Marit og Hákon krónprins. Rune Hellestad - Corbis/Corbis via Getty Images

Vonbrigði norsku þjóðarinnar með krónprinsessu landsins eftir opinberanir í Epstein-skjölunum og málaferli gegn syni hennar rista djúpt, að sögn Íslendings í Noregi. Norðmenn taki því illa þegar orðstÍr þjóðarinnar sé í húfi.

Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta? var fyrirsögn norska miðilsins Aftenposten eftir að tölvupóstsamskipti norsku krónprinsessunnar og barnaníðings Jeffrey Epsteins birtust í nýjustu opinberunum Epstein skjalanna. Málið kemur á versta tíma fyrir fjölskylduna því sonur hennar úr fyrra hjónabandi, Marius Borg Hoiby, var handtekinn í gær grunaður um líkamsárás, hótun með hnífi og brot gegn nálgunarbanni.

Héraðsdómur í Osló úrskurðaði í dag Marius í gæsluvarðhald í mánuð vegna málsins. Áður átti að rétta yfir honum vegna 38 meintra brota, meðal annars fyrir ofbeldi í nánu sambandi og nauðgun svo fátt eitt sé nefnd. Valgeir Magnússon, Íslendingur í Noregi segir Norðmenn einfaldlega ekki tala um annað.

„Vegna þess að þetta eru svo mikil vonbrigði. Hún var svo elskuð og þessi afsökunarbeiðni sem hún er búin að senda frá sér, fólki þykir það ekki nóg, fólk er svona í biðstöðu, í vonbrigðum. Fólk er að pæla í því hvort hún var rétta manneskjan yfirleitt. Þetta verður mjög erfitt fyrir hana að ná aftur trúverðugleikanum sem hún þarf til að vera framtíðardrottning Noregs.“

Fjölskyldan eigi þó fleiri ása í erminni líkt og dóttur þeirra Hákons, Ingrid Alexöndru sem tók á móti Höllu Tómasdóttur forseta Íslands í fyrra og segir Valgeir fátt benda til þess að skandalarnir bitni á Hákoni krónprinsi.

„Norðmönnum líður mjög illa ef Norðmenn líta illa út á heimssviðinu. Noregur er svolítið svona fullkominn staður og svo eru fleiri í þessum skjölum eins og fyrrverandi forsætisráðherra en hann er búinn með sinn feril og enginn hefur áhyggjur af því og hann var svona pínu skrítinn á sínum tíma hvorteðer en hún var gersemi og hún var öskubuskan þeirra, þannig þau voru svolítið að tapa Disney prinsessunni sinni.“

