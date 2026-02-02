Mateta fer ekki til Mílanó Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. febrúar 2026 18:30 Jean-Philippe Mateta mun ekki sparka í hornfánana á San Siro. Vísir/Getty Jean-Philippe Mateta er ekki á leið til AC Milan eftir allt saman. Samkomulag var í höfn við Crystal Palace og franski framherjinn var búinn að semja um launakjör en á síðustu stundu ákváðu stjórnarmenn í Mílanó að bakka út. Mateta var ekki með í leik Crystal Palace og talið var að hann myndi ferðast til Ítalíu í dag til að skrifa undir samning en ekkert varð úr því. The Athletic greinir frá því að AC Milan hafi hætt við eftir læknisskoðun Mateta, sem hann gekkst undir í Lundúnum. Mateta hafi verið að glíma við vandamál tengd hnénu og meðal annars setið hjá í bikarleik Crystal Palace gegn Macclesfield vegna þess að hann fór fram á gervigrasi. Ljóst er allavega að Mateta, sem hefur skorað 10 mörk í 34 leikjum fyrir Crystal Palace á þessu tímabili, er ekki á leið til Mílanó en ekki er útilokað að hann semji annars staðar og þá mögulega á láni áður en félagaskiptaglugginn lokar klukkan átta. Hann á eitt og hálft ár eftir af samningi, hefur ekki viljað endursemja og er sagður vilja fara frá félaginu. Crystal Palace festi kaup á norska framherjanum Jörgen Strand-Larsen frá Wolves til að koma í hans stað þannig að ef Mateta verður áfram hjá Palace mun hann þurfa að berjast um mínútur og eiga minni séns á að vera valinn í franska landsliðið fyrir HM. Crystal Palace FC Enski boltinn Ítalski boltinn Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti Bónus frá ríkinu, bannaða bandið og aftur hátíð fyrir Dag og hans menn Handbolti Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Segja að bestu árin hjá þessum hóp séu fram undan Handbolti Fleiri fréttir Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sjá meira