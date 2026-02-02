Enski boltinn

Mateta fer ekki til Mílanó

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jean-Philippe Mateta mun ekki sparka í hornfánana á San Siro.
Jean-Philippe Mateta mun ekki sparka í hornfánana á San Siro. Vísir/Getty

Jean-Philippe Mateta er ekki á leið til AC Milan eftir allt saman. Samkomulag var í höfn við Crystal Palace og franski framherjinn var búinn að semja um launakjör en á síðustu stundu ákváðu stjórnarmenn í Mílanó að bakka út.

Mateta var ekki með í leik Crystal Palace og talið var að hann myndi ferðast til Ítalíu í dag til að skrifa undir samning en ekkert varð úr því.

The Athletic greinir frá því að AC Milan hafi hætt við eftir læknisskoðun Mateta, sem hann gekkst undir í Lundúnum.

Mateta hafi verið að glíma við vandamál tengd hnénu og meðal annars setið hjá í bikarleik Crystal Palace gegn Macclesfield vegna þess að hann fór fram á gervigrasi.

Ljóst er allavega að Mateta, sem hefur skorað 10 mörk í 34 leikjum fyrir Crystal Palace á þessu tímabili, er ekki á leið til Mílanó en ekki er útilokað að hann semji annars staðar og þá mögulega á láni áður en félagaskiptaglugginn lokar klukkan átta.

Hann á eitt og hálft ár eftir af samningi, hefur ekki viljað endursemja og er sagður vilja fara frá félaginu.

Crystal Palace festi kaup á norska framherjanum Jörgen Strand-Larsen frá Wolves til að koma í hans stað þannig að ef Mateta verður áfram hjá Palace mun hann þurfa að berjast um mínútur og eiga minni séns á að vera valinn í franska landsliðið fyrir HM.

Crystal Palace FC Enski boltinn Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið