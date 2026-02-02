Fjármála- og efnahagsráðherra segir að honum finnist ekki sanngjarnt að kalla aukin útgjöld konu á landsbyggðinni upp á 45 þúsund krónur á mánuði, vegna nýs kílómetragjalds, skattahækkun. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins vakti athygli á máli konunnar í óundirbúnum fyrirspurnatíma á fundi Alþingis í dag og spurði ráðherra hvort fólk á landsbyggðinni væri ekki venjulegt fólk, sem ríkisstjórnin hefði lofað að auka ekki álögur gagnvart.
Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks, steig í ræðustól Alþingis síðdegis og beindi fyrirspurn varðandi efnahagsmálin til Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra.
„Við horfum nú upp á meiri verðbólgu annan mánuðinn í röð. Það verður að segjast að það hefur verið kostulegt að fylgjast með hæstvirtum fjármálaráðherra, og nú forsætisráðherra, afsaka eigin gjörðir, bæði hér í þinginu og í fjölmiðlum síðustu daga.“
Ólafur sagði að vextir standi í stað, verðbólga aukist, atvinnuleysi aukist en þetta sé allt öðrum að kenna, að sögn ríkisstjórnarinnar.
„Hæstvirt ríkisstjórn er svo augljóslega úr takti við venjulega fólkið sem hún ætlaði að standa vörð um og alls ekki að hækka skatta og álögur á. Þetta sama venjulega fólk hefur fengið rukkun fyrir einn mánuð af kílómetragjaldi ríkisstjórnarinnar og er vægast sagt ósátt. Allt það sem stjórnarandstaðan benti á fyrir áramót er nú að raungerast. Við stjórnmálamenn eigum að vera málsvarar fólksins í landinu.“
Það sagðist Ólafur vilja gera fyrir konu að nafni Eygló, sem starfar sem landpóstur og hringdi inn í símatíma Bítisins á Bylgjunni í morgun.
„Eygló keyrir um 300 kílómetra á dag upp um fjöll og firnindi til að koma pósti í sveitir Suðurlands. Kostnaður hennar hefur hækkað um 45 þúsund á mánuði eða ríflega hálfa milljón á ári. Ekki getur hún keypt sér rafmagnsbíl því þeir eru ekki hannaðir fyrir fjallvegi eða vetrarfærð og lækkun á dísilolíu nemur ekki skattahækkun ríkisstjórnarinnar. Eygló sagði að þetta yrði í fyrsta skipti í 26 ár sem hún verði í mínus á ársuppgjöri sínu við Skattinn. Eygló er bara ein þeirra Íslendinga sem hafa kvartað sáran undan þessari skattahækkun og það á sérstaklega við um fólk úti á landi. Er það fólk ekki venjulega fólkið eða hvað? Ég spyr hæstvirtan fjármálaráðherra: Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“
Daði Már þakkaði Ólafi fyrirspurnina en benti á að hann hefði sjálfur tekið þátt í umræðum um upptöku kílómetragjalda og að raunar hefði Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur undirbúið kerfisbreytinguna.
Þá væri það svo að í þeim breytingum sem urðu á vísitölu neysluverðs núna um áramót væri það mat Hagstofu Íslands að áhrifin á vísitölu neysluverðs séu hálft prósent.
„Auðvitað er þetta veruleg kerfisbreyting en við þurfum að taka tillit til þess að fram að þessari kerfisbreytingu hafði þróunin verið sú að reikningurinn fyrir viðhaldi vegakerfisins hafði í stærra mæli verið sendur á þá sem óku eldri og stærri bílum. Það er athyglisvert að háttvirtur þingmaður Ólafur Adolfsson geri landsbyggðina hér að umræðuefni vegna þess að það var vandlega kannað hver áhrifin væru einmitt á landsbyggðina. Þau voru nettó jákvæð. Það er alveg ljóst að í meiri háttar kerfisbreytingum geta spilin fallið á ýmsa vegu en að kynna þetta sem skattahækkun, þegar háttvirtur þingmaður veit fullvel að svo var ekki, finnst mér ekki fullkomlega sanngjarnt.“
Ólafur tók aftur til máls og sagði Daða Má hafa skautað fram hjá því að nefna að þingflokkur Sjálfstæðismanna hafi hafnað málinu, þannig að það fór ekki í gegn í tíð síðustu ríkisstjórnar.
„Viðvörunarorð stjórnarandstöðunnar hér hafa einmitt lotið að því að þetta sé ómögulegt mál. Af hverju viljum við vera fyrsta þjóð í heimi til að búa til þetta kerfi? Af hverju er þetta hvergi til annars staðar?“
Þessa spurningu kvaðst fjármálaráðherra alls ekki skilja.
„Ég skil alls ekki þetta viðhorf. Ef ástæða er til þess að gera skynsamlegar breytingar þá gerum við þær og Íslendingar eru svo sannarlega fyrstir á mjög mörgum sviðum. Af því getum við verið stolt. Oft er það þannig að okkar litla samfélag getur gert breytingar sem öðrum vaxa í augum. Ég er ekki þar með að segja að allar breytingar sem við eigum frumkvæði að séu skynsamlegar. Ég er einungis að segja það að ég botna ekkert í því að skammast sín fyrir að vera fyrstur.“