Erlent

Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur hand­tekinn í gær

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Hinn 27 ára Marius Borg Høiby er sonur Mette-Marit, eiginkonu Hákonar krónprins, úr fyrra sambandi.
Hinn 27 ára Marius Borg Høiby er sonur Mette-Marit, eiginkonu Hákonar krónprins, úr fyrra sambandi. EPA

Síðdegis í dag mun héraðsdómur í Osló taka ákvörðun um gæsluvarðhald yfir norska stjúpprinsinum Marius Borg Høiby, syni norsku krónprinsessunnar Mette-Marit. Farið hefur verið fram á fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir Høiby, sem var handtekinn aftur í gærkvöldi, grunaður um líkamsárás, hótun með hnífi og brot gegn nálgunarbanni. Þar að auki hefjast réttarhöld yfir Høiby á morgun vegna fjölda annarra mála, en hann sætir ákæru vegna 38 meintra brota á lögum, meðal annars fyrir ofbeldi í nánu sambandi, nauðgun og fleiri ofbeldisbrot.

Samkvæmt umfjöllun norska ríkisútvarpsins NRK hefjast réttarhöld klukkan þrjú síðdegis að staðartíma í Osló í dag þar sem dómstóllinn tekur afstöðu til gæsluvarðhalds yfir Høiby sem farið hefur verið fram á vegna hættu á endurteknum brotum.

Þá hefjast lengri réttarhöld á morgun sem gert er ráð fyrir að standi yfir í sjö vikur vegna fjölda annarra fyrri brota sem hann er ákærður fyrir. Høiby neitar sök í þeim ákæruliðum sem varða alvarlegustu brotin, þar á meðal fyrir ofbeldi í nánu sambandi og fleiri ofbeldisbrot. Lögreglan fer fram á síbrotagæslu yfir norska stjúp-prinsinum, en ekki er gert ráð fyrir að hann verði sjálfur viðstaddur réttarhöldin í dag.

Sjá einnig: Ákærður fyrir fjórar nauðganir

Lögreglan hefur staðfest að Marius Borg Høiby hafi verið handtekinn í gærkvöldi, grunaður um líkamsárás, ógnandi tilburði með hnífi og brot gegn nálgunarbanni, og að farið hafi verið fram á síbrotagæslu yfir honum sökum þessa. Samkvæmt upplýsingum NRK er Høiby grunaður um að brjóta nálgunarbann gegn Frogner-konunni svokölluðu, en fyrr í þessum mánuði var hann kærður fyrir frekari brot á nálgunarbanni.

Síðustu dagar hafa verið stormasamir hjá norsku konungsfjölskyldunni en Mette-Marit, móðir Mariusar, hefur verið í kastljósi fjölmiðla vegna samskipta hennar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein.

Mál Mariusar Borg Høiby Noregur Kóngafólk

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið