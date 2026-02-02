Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 13:43 Hinn 27 ára Marius Borg Høiby er sonur Mette-Marit, eiginkonu Hákonar krónprins, úr fyrra sambandi. EPA Síðdegis í dag mun héraðsdómur í Osló taka ákvörðun um gæsluvarðhald yfir norska stjúpprinsinum Marius Borg Høiby, syni norsku krónprinsessunnar Mette-Marit. Farið hefur verið fram á fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir Høiby, sem var handtekinn aftur í gærkvöldi, grunaður um líkamsárás, hótun með hnífi og brot gegn nálgunarbanni. Þar að auki hefjast réttarhöld yfir Høiby á morgun vegna fjölda annarra mála, en hann sætir ákæru vegna 38 meintra brota á lögum, meðal annars fyrir ofbeldi í nánu sambandi, nauðgun og fleiri ofbeldisbrot. Samkvæmt umfjöllun norska ríkisútvarpsins NRK hefjast réttarhöld klukkan þrjú síðdegis að staðartíma í Osló í dag þar sem dómstóllinn tekur afstöðu til gæsluvarðhalds yfir Høiby sem farið hefur verið fram á vegna hættu á endurteknum brotum. Þá hefjast lengri réttarhöld á morgun sem gert er ráð fyrir að standi yfir í sjö vikur vegna fjölda annarra fyrri brota sem hann er ákærður fyrir. Høiby neitar sök í þeim ákæruliðum sem varða alvarlegustu brotin, þar á meðal fyrir ofbeldi í nánu sambandi og fleiri ofbeldisbrot. Lögreglan fer fram á síbrotagæslu yfir norska stjúp-prinsinum, en ekki er gert ráð fyrir að hann verði sjálfur viðstaddur réttarhöldin í dag. Sjá einnig: Ákærður fyrir fjórar nauðganir Lögreglan hefur staðfest að Marius Borg Høiby hafi verið handtekinn í gærkvöldi, grunaður um líkamsárás, ógnandi tilburði með hnífi og brot gegn nálgunarbanni, og að farið hafi verið fram á síbrotagæslu yfir honum sökum þessa. Samkvæmt upplýsingum NRK er Høiby grunaður um að brjóta nálgunarbann gegn Frogner-konunni svokölluðu, en fyrr í þessum mánuði var hann kærður fyrir frekari brot á nálgunarbanni. Síðustu dagar hafa verið stormasamir hjá norsku konungsfjölskyldunni en Mette-Marit, móðir Mariusar, hefur verið í kastljósi fjölmiðla vegna samskipta hennar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Mál Mariusar Borg Høiby Noregur Kóngafólk Mest lesið Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Innlent „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Erlent Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Erlent Fleiri fréttir Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta „Njósnasjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Sjá meira