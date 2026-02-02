Herforingjastjórn Búrkína Fasó leysti upp alla stjórnmálaflokka landsins og afnam lög um þá í síðustu viku. Fulltrúar stjórnarinnar segja að stjórnmálaflokkar hafi valdið sundrung og grafið undan„ samfélagskerfi“ landsins.
Starfsemi stjórnmálaflokka í vesturafríska ríkinu hefur verið bönnuð undanfarin ár eftir að herinn rændi völdum árið 2022. Aðgerðirnar sem herforingjastjórnin kynnti í síðustu viku hafa það í för með að eignir stjórnmálaflokkanna færast til ríkisins og þeir leystir upp, að sögn AP-fréttastofunnar.
„Ríkisstjórnin trúir því að útbreiðsla stjórnmálaflokka hafi leitt til óhófs, alið á sundrung á meðal borgaranna og veikt samfélagskerfið,“ sagði Emile Zerbo, ráðherra í herforingjastjórninni á fimmtudag.
Undir stjórn Ibrahim Traoré, forseta herforingjastjórnarinnar, hafa félagasamtök og stjórnarandstæðingar verið kúgaðir. Traoré hefur meðal annars verið sakaður um að kalla blaðamenn og andstæðinga sína ólöglega upp í herinn.
Mannréttindasamtökin Mannréttindavaktin segir að herforingjastjórnin hafi þrengt verulega að réttindum hinsegin fólks. Hún samþykkti meðal annars lög um fjölskyldur sem gera samkynhneigð í reynd ólöglega í landinu.
Til stóð að haldnar yrðu kosningar eftir valdaránið en þeim var frestað. Þá leysti herforingjastjórnin upp sjálfstæða yfirkjörstjórn landsins.