Sjáðu stur­lað mark Solan­ke og ótrú­legar loka­mínútur á Old Traf­ford

Aron Guðmundsson skrifar
Hér má sjá mynd af hælspyrnu Dominic Solanke sem varð að jöfnunarmarki Tottenham í leik gærdagsins. Mark úr efstu hillu
Hér má sjá mynd af hælspyrnu Dominic Solanke sem varð að jöfnunarmarki Tottenham í leik gærdagsins. Mark úr efstu hillu Vísir/Getty

Það var nóg af mörkum í leikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Ekki var dramatíkin minni, Leikhús draumanna iðar af lífi og Dominic Solanke skoraði eitt af flottustu mörkum ársins gegn Manchester City. 

Tottenham kom til baka eftir að hafa lent tveimur mörkum undir og tókst að landa 2-2 jafntefli gegn Manchester City á heimavelli. Dominic Solanke skoraði þar án efa eitt af flottustu mörkum ársins en með jafnteflinu færist City fjær toppsætinu milli umferða.

Aston Villa, sem hefur einnig verið að reyna saxa á forskot Arsenal á toppnum, fór þá illa að ráði sínu gegn tíu leikmönnum Brentford sem sigldu heim 1-0 sigri.

Þá gerðu Nottingham Forest og Crystal Palace 1-1 jafntefli í Skírisskógi. Morgan Gibbs-White skoraði mark heimamanna en Ismaila Sarr tryggði Palace mönnum eitt stig með marki úr vítaspyrnu. 

Manchester United fagnaði þriðja sigrinum í röð undir stjórn Michael Carrick þegar Fulham kom í heimsókn á Old Trafford. Lokatölur 3-2 eftir mikla dramatík. Heimamenn misstu niður tveggja marka forystu en Benjamin Sesko skoraði sigurmarkið í uppbótartíma.

