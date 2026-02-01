Ísraelar stefna á að opna landamæri Gasa og Egyptalands við Rafah-borg á morgun. Einungis íbúum Gasa verður hleypt um landamærin.
Landamærin hafa verið ein þau fjölförnustu meðal hjálparstarfsmanna meðan á stríðinu hefur staðið. Áður en Ísraelar lýstu yfir stríði á hendur Hamas í október 2023 voru landamærin eina útgönguleið íbúa frá Gasa. Síðan í maí 2024, hafa þau að mestu leyti verið lokuð, að því er kemur fram í frétt Reuters.
Samkvæmt upplýsingum frá COGAT-deild Ísraelshers, sem sér um samhæfingu mannúðarstarfs á svæðinu, opna landamærin á morgun. Einungis gangandi vegfarendum verður hleypt um landamærin og öryggiseftirlit við þau verður samkvæmt ísraelskum stjórnvöldum strangt.
Búist er við umferð bæði út af svæðinu og inn á það, en talsvert meiri umferð út. Sem fyrr segir er Palestínumönnum einum heimiluð umferð um landamærin. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisyfirvöldum á Gasa bíða 20 þúsund inniliggjandi sjúklingar þess að yfirgefa Gasaströndina.
Opnun landamæranna við Rafah er stór liður í fyrsta fasa áætlunar Donalds Trump Bandaríkjaforseta um að koma á varanlegum friði á Gasa. Vopnahlé tók gildi í október en bæði Ísraelar og Hamas-liðar hafa sakað andstæðinginn um vopnahlésbrot.
Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gasa hafa Ísraelar drepið yfir fimm hundruð manns síðan vopnahléið átti að taka gildi. Í gær drápu Ísraelar að minnsta kosti þrjátíu manns í loftárásum sem voru þær umfangsmestu síðan vopnahléið tók gildi.
Ísraelsher sagði árásirnar hefndaraðgerðir vegna vopnahlésbrota vígamanna Hamas, sem herinn sagði að hefðu komið sér fyrir í neðanjarðargöngum í Rafah.
Í næsta fasa friðaráætlunar Trumps felst meðal annars að stjórn yfir Gasaströndinni verði falin tækniveldissinnum, Hamas afvopnist og Ísraelsher dragi úr hernaði á svæðinu.
Hamas hefur margsinnis neitað að afvopnast og Ísraelsher í leið ýjað að því að ef samtökin afvopnist ekki á friðsamlegan hátt verði þau afvopnuð með hervaldi.
Ísraelski herinn segist hafa endurheimt líkamsleifar síðasta gíslsins sem enn var saknað á Gasa eftir hryðjuverkaárás og gíslatökur Hamas í október 2023. Nokkuð umfangsmikil leit hafði staðið yfir að Ran Gvili, sem var sá síðasti sem enn var saknað eftir að samkomulag um vopnahlé milli Ísraela og Hamas tók gildi í október síðastliðnum.