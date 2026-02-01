Erlent

Opna landa­mærin og fjöldi fluttur frá Gasa

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Fjöldi sjúkraflutningamanna bíður þess að flytja inniliggjandi sjúklinga frá Gasa eftir að opnað verður fyrir umferð um landamærin. 
Fjöldi sjúkraflutningamanna bíður þess að flytja inniliggjandi sjúklinga frá Gasa eftir að opnað verður fyrir umferð um landamærin.  AP

Ísraelar stefna á að opna landamæri Gasa og Egyptalands við Rafah-borg á morgun. Einungis íbúum Gasa verður hleypt um landamærin. 

Landamærin hafa verið ein þau fjölförnustu meðal hjálparstarfsmanna meðan á stríðinu hefur staðið. Áður en Ísraelar lýstu yfir stríði á hendur Hamas í október 2023 voru landamærin eina útgönguleið íbúa frá Gasa. Síðan í maí 2024, hafa þau að mestu leyti verið lokuð, að því er kemur fram í frétt Reuters.

Samkvæmt upplýsingum frá COGAT-deild Ísraelshers, sem sér um samhæfingu mannúðarstarfs á svæðinu, opna landamærin á morgun. Einungis gangandi vegfarendum verður hleypt um landamærin og öryggiseftirlit við þau verður samkvæmt ísraelskum stjórnvöldum strangt. 

Búist er við umferð bæði út af svæðinu og inn á það, en talsvert meiri umferð út. Sem fyrr segir er Palestínumönnum einum heimiluð umferð um landamærin. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisyfirvöldum á Gasa bíða 20 þúsund inniliggjandi sjúklingar þess að yfirgefa Gasaströndina.

Þrjátíu drepnir í gær

Opnun landamæranna við Rafah er stór liður í fyrsta fasa áætlunar Donalds Trump Bandaríkjaforseta um að koma á varanlegum friði á Gasa. Vopnahlé tók gildi í október en bæði Ísraelar og Hamas-liðar hafa sakað andstæðinginn um vopnahlésbrot. 

Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gasa hafa Ísraelar drepið yfir fimm hundruð manns síðan vopnahléið átti að taka gildi. Í gær drápu Ísraelar að minnsta kosti þrjátíu manns í loftárásum sem voru þær umfangsmestu síðan vopnahléið tók gildi. 

Ísraelsher sagði árásirnar hefndaraðgerðir vegna vopnahlésbrota vígamanna Hamas, sem herinn sagði að hefðu komið sér fyrir í neðanjarðargöngum í Rafah.

Í næsta fasa friðaráætlunar Trumps felst meðal annars að stjórn yfir Gasaströndinni verði falin tækniveldissinnum, Hamas afvopnist og Ísraelsher dragi úr hernaði á svæðinu.

Hamas hefur margsinnis neitað að afvopnast og Ísraelsher í leið ýjað að því að ef samtökin afvopnist ekki á friðsamlegan hátt verði þau afvopnuð með hervaldi. 

Átök í Ísrael og Palestínu Palestína Ísrael

Tengdar fréttir

Hafa fundið lík síðasta gíslsins á Gasa

Ísraelski herinn segist hafa endurheimt líkamsleifar síðasta gíslsins sem enn var saknað á Gasa eftir hryðjuverkaárás og gíslatökur Hamas í október 2023. Nokkuð umfangsmikil leit hafði staðið yfir að Ran Gvili, sem var sá síðasti sem enn var saknað eftir að samkomulag um vopnahlé milli Ísraela og Hamas tók gildi í október síðastliðnum.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið