Innflytjendayfirvöld í Bandaríkjunum mega ekki senda Liam Conejo Ramos og faðir hans, Adrian Conejo Arias, úr landi á meðan mál þeirra er til umfjöllunar hjá dómstólum. Liam, 5 ára, rataði í heimsfréttirnar í síðustu viku, þegar skólayfirvöld í Minneapolis deildu mynd af honum þar sem hann hafði verið tekinn af yfirvöldum í aðgerð gegn föður hans.
Það var dómarinn Fred Biery í Texas sem ákvað að banna yfirvöldum að flytja feðgana úr landi. Biery var skipaður í embætti af Bill Clinton, þáverandi Bandaríkjaforseta. Liam og faðir hans voru fluttir til Texas eftir að þeir voru hnepptir í varðhald í Minnesota.
Ágreiningur er enn uppi um það hvað atvikaðist á vettvangi en yfirvöld hafa haldið því fram að myndin af Liam, sem fór eins og eldur í sinu á netinu og vakti mikla reiði, hafi verið tekin eftir að fulltrúar innflytjendayfirvalda tóku drenginn undir sinn væng eftir að faðir hans hljóp á brott. Þá segja þau móðir hans ekki hafa neitt viljað með hann að gera.
Þá héldu þau því fram fyrir dómi að Adrian, sem er frá Ekvador, hafi komið ólöglega inn í landið.
Lögmaður hans segir hins vegar að feðgarnir hafi gefið sig fram á landamærastöð í Brownsville í Texas og farið að öllum reglum sem hælisleitendum ber að fylgja. Þá eru lýsingar skólayfirvalda af atburðum á skjön við fullyrðingar yfirvalda, þar sem þau segja fulltrúa á vettvangi hafa notað drenginn sem „beitu“ með því að láta hann banka upp á heima hjá sér.
Skólayfirvöld og þingmenn í Minnesota voru ómyrk í máli á blaðamannafundi í St. Paul í gær, þar sem þau lýstu þeim áhrifum sem aðgerðir yfirvalda hefðu haft á nemendur. Að minnsta kosti fjórir nemendur hafa verið handteknir í Columbia Heigths, þar sem Liam og faðir hans búa, þar af tveir á leiðinni í skolann.
„Börnin spyrja: Geta þeir tekið okkur? Og við vitum ekki hvernig við eigum að svara þeim,“ sagði Peg Nelson, kennari í Columbia Heights.