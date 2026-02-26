Beina þurfti þó nokkrum þotum Icelandair á varaflugvelli í Reykjavík, á Akureyri og á Egilsstöðum eftir að skyndilegur stormur skall á við Keflavíkurflugvöll. Í kvöldfréttum sjáum við myndir frá Reykjavíkur- og Akureyrarflugvelli og ræðum meðal annars við formann öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna um ástandið sem skapaðist.
Fjármálaráðherra segir það mikil vonbrigði að verðbólga sé ekki á niðurleið. Við förum í búðina og ræðum við fólk um verðlagið.
Framkvæmdastjóri Einstakra barna segir velferðarkerfið hafa brugðist stórum hluta þeirra næstum níu hundruð barna sem glíma við sjaldgæfa sjúkdóma. Við fjöllum um málið í kvöldfréttum og verðum með ítarlega umfjöllun um málið í Íslandi í dag.
Samúel Karl Ólason, blaðamaður okkar, er nýkominn heim frá Úkraínu. Hann mætir í myndver og fer yfir það sem bar hæst í ferðinni. Þá verðum við í beinni útsendingu frá frumsýningu á leikritinu Birtingi á Akureyri og kynnum okkur munaðarlausan apa sem hefur heillað heimsbyggðina.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.