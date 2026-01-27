Hlín á láni til Fiorentina

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Hlín Eiríksdóttir, hefur verið lánuð í ítölsku úrvalsdeildina frá enska liðinu Leicester City út yfirstandandi tímabil þar sem hún mun spila fyrir lið Fiorentina.
Leicester City greinir frá þessu í tilkynningu á vefsíðu sinni en Hlín hefur komið við sögu í tuttugu leikjum með liðinu eftir að hún gekk í raðir þess frá Kristianstads í janúar fyrir ári síðan.
Hlín er 25 ára gömul, kantmaður sem getur leyst flestar stöðu fram á við og hefur spilað 52 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skorað sjö mörk í þeim leikjum.
Á yfirstandandi tímabili hefur hún komið við sögu í tólf leikjum með Leicester City í deild og bikar og verið í byrjunarliðinu fimm sinnum.
Hún mun nú hitta fyrir nýju liðsfélaga sína í Flórens en Fiorentina á næst leik gegn AC Milan í ítalska bikarnum á fimmtudaginn kemur.