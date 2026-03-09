Stöðutaflan í kínversku úrvalsdeildinni í fótbolta er vægast sagt óvenjuleg, eftir fyrstu umferð, því meirihluti liðanna er með mínusstig.
Ástæðan er sú að alls þrettán liðum var refsað með fjársektum og með því að taka af þeim stig, eftir að rannsókn leiddi í ljós útbreidda spillingu, veðmál og hagræðingu úrslita í kínverska fótboltanum.
Fjögur af liðunum sem var refsað, þar á meðal Meizhou Hakka sem Elías Már Ómarsson lék með í fyrra áður en hann kom til Íslandsmeistara Víkings, voru þegar fallin niður í næstefstu deild.
Eftir standa þó níu af sextán liðum sem byrjuðu nýja leiktíð um helgina með mínusstig og eru enn í mínus eftir umferðina.
Tianjin Tigers eru þannig neðstir í deildinni með -9 stig en þeir fengu stærsta dóminn og voru 10 stig tekin af þeim. Félögin þurftu svo að greiða á bilinu 3,5 og upp í 17 milljónir króna í sektir.
Þá voru 74 einstaklingar, bæði leikmenn og stjórnarfólk hjá félögunum, dæmdir í ævilangt bann frá fótbolta. Þeirra á meðal var Li Tie, fyrrverandi miðjumaður Everton og kínverska landsliðsins, sem í fyrra hlaut 20 ára fangelsisdóm eftir að hafa viðurkennt að hafa þegið og greitt mútur og átt þátt í að hagræða úrslitum.