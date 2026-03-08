Fótbolti

Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson var tekinn af velli tveimur mínútum fyrir leikslok.
Lille tapaði stigum á heimavelli á móti Lorient í franska fótboltanum í dag.

Lille komst í 1-0 á 65. mínútu og var yfir allt fram á þriðju mínútu í uppbótartíma þegar gestunum tókst að jafna og tryggja sér stig.

Hákon Arnar Haraldsson var í byrjunarliði Lille en var tekinn af velli á 88. mínútu í stöðunni 1-0 fyrir Lille.

Matias Fernandez-Pardo skoraði mark Lille á 65. mínútu en Arthur Avom jafnaði metin í uppbótartímanum.

Lille er í sjötta sæti deildarinnar, tveimur stigum frá fimmta sætinu en Lorient er fjórum sætum og sjö stigum neðar.

Franski boltinn

