Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark
Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
8. mars 2026 18:27

Hákon Arnar Haraldsson var tekinn af velli tveimur mínútum fyrir leikslok. Gety/Sathire Kelpa

Lille tapaði stigum á heimavelli á móti Lorient í franska fótboltanum í dag. Lille komst í 1-0 á 65. mínútu og var yfir allt fram á þriðju mínútu í uppbótartíma þegar gestunum tókst að jafna og tryggja sér stig.

Hákon Arnar Haraldsson var í byrjunarliði Lille en var tekinn af velli á 88. mínútu í stöðunni 1-0 fyrir Lille.

Matias Fernandez-Pardo skoraði mark Lille á 65. mínútu en Arthur Avom jafnaði metin í uppbótartímanum.

Lille er í sjötta sæti deildarinnar, tveimur stigum frá fimmta sætinu en Lorient er fjórum sætum og sjö stigum neðar.

Franski boltinn