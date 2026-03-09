Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Sindri Sverrisson skrifar 9. mars 2026 09:32 Það gekk ekki sem skyldi hjá íslenska kvennalandsliðinu í Thun en karlaliðið í bænum er núna að nálgast sögulegan áfanga. Samsett/Getty Stór hópur Íslendinga heimsótti Stockhorn Arena í Thun síðasta sumar en hélt þó þaðan heldur svekktur. Í vetur hefur hins vegar taumlaus gleði verið á vellinum og allt útlit fyrir sögulegan viðburð í svissneska fótboltanum. Það gekk ekki sem skyldi hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta, á EM í Sviss síðasta sumar, en vel fór þó um stelpurnar okkar og aðra Íslendinga sem þar dvöldu í eða við bæinn Thun. Þar búa um 45.000 manns sem hafa nú orðið vitni að hálfgerðu kraftaverki í svissnesku úrvalsdeildinni í fótbolta karla í vetur. Liðið FC Thun gæti nefnilega brátt orðið svissneskur meistari, í fyrsta sinn í 127 ára sögu félagsins. Það sem gerir þetta mögulega afrek enn stærra er sú staðreynd að Thun hefur legið í hálfgerðum dvala síðustu ár, eftir fall niður í næstefstu deild árið 2020. Standings provided by Sofascore Gárungarnir myndu segja að liðið sé búið að vera úti á túni síðan þá, eða þar til að liðið vann næstefstu deild fyrir tæpu ári síðan. Liðið er því núna í efstu deild í fyrsta sinn í mörg ár en er, eftir 2-1 endurkomusigur gegn Young Boys á útivelli í gær, komið með 14 stiga forskot á toppi deildarinnar. An extraordinary story is unfolding in the Swiss Super League, as newly promoted FC Thun are 14 points clear at the top 🤯Thun have never won a major trophy in their 127-year history. But after nine wins on the bounce, it's time to dream for these players and fans 🇨🇭 pic.twitter.com/BVuOByb7lq— Men in Blazers (@MenInBlazers) February 26, 2026 Enn eru níu umferðir eftir, þar af fjórar áður en deildinni verður skipt upp í tvo sex liða hluta eins og á Íslandi, en útlitið er svo sannarlega gott fyrir Thun-menn sem gætu jafnframt snúið aftur í Meistaradeild Evrópu eftir tveggja áratuga bið. EM 2025 í Sviss Fótbolti Mest lesið Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Fótbolti Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Enski boltinn Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fótbolti Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Fótbolti Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport „Bara besti leikurinn sem ég hef séð hjá Kristó í nokkur ár“ Körfubolti Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Fótbolti Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Fótbolti Fleiri fréttir Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Sjá meira