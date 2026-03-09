Fótbolti

Svífa um í drauma­landi eftir dvöl stelpnanna okkar

Sindri Sverrisson skrifar
Það gekk ekki sem skyldi hjá íslenska kvennalandsliðinu í Thun en karlaliðið í bænum er núna að nálgast sögulegan áfanga.
Stór hópur Íslendinga heimsótti Stockhorn Arena í Thun síðasta sumar en hélt þó þaðan heldur svekktur. Í vetur hefur hins vegar taumlaus gleði verið á vellinum og allt útlit fyrir sögulegan viðburð í svissneska fótboltanum.

Það gekk ekki sem skyldi hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta, á EM í Sviss síðasta sumar, en vel fór þó um stelpurnar okkar og aðra Íslendinga sem þar dvöldu í eða við bæinn Thun.

Þar búa um 45.000 manns sem hafa nú orðið vitni að hálfgerðu kraftaverki í svissnesku úrvalsdeildinni í fótbolta karla í vetur.

Liðið FC Thun gæti nefnilega brátt orðið svissneskur meistari, í fyrsta sinn í 127 ára sögu félagsins.

Það sem gerir þetta mögulega afrek enn stærra er sú staðreynd að Thun hefur legið í hálfgerðum dvala síðustu ár, eftir fall niður í næstefstu deild árið 2020.

Gárungarnir myndu segja að liðið sé búið að vera úti á túni síðan þá, eða þar til að liðið vann næstefstu deild fyrir tæpu ári síðan.

Liðið er því núna í efstu deild í fyrsta sinn í mörg ár en er, eftir 2-1 endurkomusigur gegn Young Boys á útivelli í gær, komið með 14 stiga forskot á toppi deildarinnar.

Enn eru níu umferðir eftir, þar af fjórar áður en deildinni verður skipt upp í tvo sex liða hluta eins og á Íslandi, en útlitið er svo sannarlega gott fyrir Thun-menn sem gætu jafnframt snúið aftur í Meistaradeild Evrópu eftir tveggja áratuga bið.

