AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 21:44 Pervis Estupinán fagnar marki sínu fyirr AC Milan á móti Internazionale í kvöld. EPA/MATTEO BAZZI AC Milan minnkaði forskot nágranna sinna í Internazionale á toppi ítölsku deildarinnar í sjö stig með sigri í Mílanóslagnum í kvöld. Inter gat náð þrettán stiga forskoti og nánast tryggt sér titilinn með sigri í leiknum á San Siro. AC Milan vann hins vegar þennan leik alveg eins og fyrri leik liðanna en þetta er í fyrsta sinn síðan 2010-11 tímabilið sem AC Milan vinnur báða leikina. AC Milan vann 1-0 þökk sé marki Pervis Estupinán á 35. mínútu leiksins. Youssouf Fofana gerði vel í að spila hann frían. Estupinán er 28 ára gamall Ekvadori sem var þarna að skora sitt fyrsta mark fyrir AC Milan. Internazionale var miklu meira með boltann (63%) og var með mun hærra xG, meint mörk, eða 1,24 á móti 0,77. Internazionale fékk tvö dauðafæri en þeim Henrikh Mkhitaryan og Federico Dimarco tókst ekki að nýta þau. Undir lokin endaði boltinn í marki AC Milan en dómarinn hafði þá flautað áður en Inter-menn tóku hornið. Leikmenn þeirra blásvörtu voru allt annað en sáttir með það. Ítalski boltinn