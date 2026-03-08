Fótbolti

AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni

Pervis Estupinán fagnar marki sínu fyirr AC Milan á móti Internazionale í kvöld.
AC Milan minnkaði forskot nágranna sinna í Internazionale á toppi ítölsku deildarinnar í sjö stig með sigri í Mílanóslagnum í kvöld.

Inter gat náð þrettán stiga forskoti og nánast tryggt sér titilinn með sigri í leiknum á San Siro.

AC Milan vann hins vegar þennan leik alveg eins og fyrri leik liðanna en þetta er í fyrsta sinn síðan 2010-11 tímabilið sem AC Milan vinnur báða leikina.

AC Milan vann 1-0 þökk sé marki Pervis Estupinán á 35. mínútu leiksins. Youssouf Fofana gerði vel í að spila hann frían.

Estupinán er 28 ára gamall Ekvadori sem var þarna að skora sitt fyrsta mark fyrir AC Milan.

Internazionale var miklu meira með boltann (63%) og var með mun hærra xG, meint mörk, eða 1,24 á móti 0,77.

Internazionale fékk tvö dauðafæri en þeim Henrikh Mkhitaryan og Federico Dimarco tókst ekki að nýta þau.

Undir lokin endaði boltinn í marki AC Milan en dómarinn hafði þá flautað áður en Inter-menn tóku hornið. Leikmenn þeirra blásvörtu voru allt annað en sáttir með það.

Ítalski boltinn

