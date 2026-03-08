Fótbolti

Kol­beinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kolbeinn skoraði glæsilegt mark. 
Kolbeinn Þórðarson skoraði fyrir Gautaborg í 3-1 sigri gegn Degerfors í sænsku bikarkeppninni í fótbolta.

Sigurinn tryggði Gautaborg toppsætið í riðlinum og liðið er komið áfram í átta liða úrslit.

Kolbeinn skoraði annað mark leiksins á 25. mínútu, beint úr aukaspyrnu.

Gautaborg bætti síðan þriðja markinu við fyrir hálfleik en gestirnir frá Degerfors minnkuðu muninn undir lokinn.

Fyrr í dag komst Djurgarden áfram í átta liða úrslitin, með 2-0 sigri gegn Brommapojkarna. Nýi leikmaðurinn Kristian Stromland Lien skoraði bæði mörkin en Mikael Neville Anderson var utan hóps hjá Djurgarden.

Sænski boltinn

