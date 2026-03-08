Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. mars 2026 16:38 Kolbeinn skoraði glæsilegt mark. IFK Gautaborg Kolbeinn Þórðarson skoraði fyrir Gautaborg í 3-1 sigri gegn Degerfors í sænsku bikarkeppninni í fótbolta. Sigurinn tryggði Gautaborg toppsætið í riðlinum og liðið er komið áfram í átta liða úrslit. Kolbeinn skoraði annað mark leiksins á 25. mínútu, beint úr aukaspyrnu. Gautaborg bætti síðan þriðja markinu við fyrir hálfleik en gestirnir frá Degerfors minnkuðu muninn undir lokinn. Fyrr í dag komst Djurgarden áfram í átta liða úrslitin, með 2-0 sigri gegn Brommapojkarna. Nýi leikmaðurinn Kristian Stromland Lien skoraði bæði mörkin en Mikael Neville Anderson var utan hóps hjá Djurgarden. Sænski boltinn Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti „Það vantaði fræðsluefni um konur og íþróttir“ Sport Fleiri fréttir Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Sjá meira