Fótbolti

Siggi Raggi byrjaði á sigri í Fær­eyjum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leikmenn NSÍ úr Runavík fagna hér sigurmarkinu og svo inn í klefa eftir leikinn.
Íslenski þjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson byrjar vel með færeyska fótboltaliðið NSÍ frá Runavík.

NSÍ Runavík vann 1-0 sigur á Víkingi í fyrstu umferð færeysku deildarinnar í dag. 

Sigurður Ragnar tók við liðinu í vetur en þetta er hans fyrsta starf síðan að hann hætti með Keflavíkurliðið. 

Pólverjinn Michal Przybylski skoraði eina mark leiksins á 66. mínútu eftir stoðsendingu frá Markus Klein Danielsen.

Alex Freyr Elísson, sem kom til færeyska félagsins frá Fram, lék allan leikinn. 

Daniel Obbekjær og Klæmint Olsen, fyrrum leikmenn Breiðabliks í Bestu deildinni, voru einnig í byrjunarliðinu.

