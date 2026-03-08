Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 17:58 Leikmenn NSÍ úr Runavík fagna hér sigurmarkinu og svo inn í klefa eftir leikinn. @nsirunavikfc Íslenski þjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson byrjar vel með færeyska fótboltaliðið NSÍ frá Runavík. NSÍ Runavík vann 1-0 sigur á Víkingi í fyrstu umferð færeysku deildarinnar í dag. Sigurður Ragnar tók við liðinu í vetur en þetta er hans fyrsta starf síðan að hann hætti með Keflavíkurliðið. Pólverjinn Michal Przybylski skoraði eina mark leiksins á 66. mínútu eftir stoðsendingu frá Markus Klein Danielsen. Alex Freyr Elísson, sem kom til færeyska félagsins frá Fram, lék allan leikinn. Daniel Obbekjær og Klæmint Olsen, fyrrum leikmenn Breiðabliks í Bestu deildinni, voru einnig í byrjunarliðinu. View this post on Instagram A post shared by NSÍ Runavík FC (@nsirunavikfc) Færeyski boltinn Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Stelpurnar okkar sprungu á limminu í lokin Handbolti Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport „Það vantaði fræðsluefni um konur og íþróttir“ Sport Fleiri fréttir Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Sjá meira